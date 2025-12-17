Tragedia en Mar del Plata: se incendió un geriátrico y murieron 4 mujeres

Un incendio en la residencia geriátrica “Sagrada Familia”, ubicada en el barrio La Perla de Mar del Plata , provocó la muerte de cuatro mujeres y dejó múltiples personas afectadas. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y generó una extensa operación de emergencia que incluyó la intervención de bomberos, policías, personal de salud y organismos municipales.

Según confirmaron las autoridades locales al medio 0223, el fuego se originó en la habitación número 12 del primer piso del establecimiento y se propagó con rapidez por otras áreas del edificio. En el lugar, ubicado en calle Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce de Mar del Plata , residían 38 adultos mayores distribuidos en 27 habitaciones, en un inmueble de dos plantas.

Tres de las víctimas fatales fueron halladas sin vida por los equipos de rescate una vez extinguido el fuego. Se trata de dos mujeres de 95 años y una de 80. La cuarta persona, una mujer de 79 años, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos, adonde había sido trasladada en estado crítico.

Como si fuera poco, 15 efectivos policiales debieron ser atendidos de urgencia por síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Todos fueron derivados al Hospital Privado de Comunidad. Uno de ellos permanece internado, aunque fuera de peligro, de acuerdo con el parte médico oficial.

El operativo de emergencia requirió la coordinación entre diversas instituciones. Además de los bomberos, la policía y el SAME, participaron personal de Defensa Civil, Cruz Roja, Inspección General, la Secretaría de Seguridad municipal y el área de Desarrollo Social. A medida que avanzaban las tareas de control y rescate, familiares de algunos de los residentes se presentaron para retirar a sus allegados.

El resto de los adultos mayores fue trasladado a tres instituciones diferentes para su reubicación temporal. Las autoridades sanitarias del municipio informaron que se mantendrá un monitoreo constante del estado físico y emocional de las personas afectadas, dada la magnitud del impacto del hecho.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Mar del Plata, Rodrigo Gonçalvez, explicó en declaraciones a la señal local Radio Brisas que las acciones fueron ejecutadas con celeridad ante una situación de extrema gravedad. “Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”, indicó.

En relación con las posibles causas del incendio, las primeras versiones apuntan a que el fuego podría haberse iniciado por un cigarrillo encendido dentro de la residencia. Sin embargo, el área de Policía Científica trabaja en el lugar para determinar con precisión cómo se desató el siniestro.