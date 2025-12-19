El motivo por el que hay fallas en billeteras virtuales y sitios de internet este viernes
Una de las empresas más grandes que provee servicio a una gran cantidad de compañías de internet que está provocando fallas a nivel mundial.
Cloudflare es una de las empresas que provee servicio a una gran cantidad de empresas a nivel mundial. Como está reportando fallas, hay muchas personas que están teniendo problemas para ingresar a sus redes sociales, a ingresar a sitios web y también para acceder a las billeteras virtuales.
Cloudflare sufre su tercera caída global y por eso hay inconvenientes para usar redes sociales, billeteras virtuales, juegos online y páginas web.
El error que están reportando muchos usuarios en las redes sociales:
Noticia en desarrollo.