Presenta:

Sociedad

|

Cloudflare

El motivo por el que hay fallas en billeteras virtuales y sitios de internet este viernes

Una de las empresas más grandes que provee servicio a una gran cantidad de compañías de internet que está provocando fallas a nivel mundial.

MDZ Sociedad

celulares, celular, smartphone
Shutterstock

Cloudflare es una de las empresas que provee servicio a una gran cantidad de empresas a nivel mundial. Como está reportando fallas, hay muchas personas que están teniendo problemas para ingresar a sus redes sociales, a ingresar a sitios web y también para acceder a las billeteras virtuales.

Cloudflare sufre su tercera caída global y por eso hay inconvenientes para usar redes sociales, billeteras virtuales, juegos online y páginas web.

Te Podría Interesar

El error que están reportando muchos usuarios en las redes sociales:

image

Noticia en desarrollo.

Archivado en

Notas Relacionadas