Ahorro en combustible: Banco Nación te reintegra $15.000 en estaciones de servicio adheridas

Cargar combustible se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para cualquier bolsillo. Sin embargo, antes de que termine este 2025, hay una noticia que puede darte un respiro importante. El Banco Nación mantiene activa una promoción que es "oro puro" para quienes andan mucho en la calle.

Se trata de un ahorro del 30% en cada carga, una herramienta pensada para paliar los aumentos y que permite recuperar una parte importante de lo que gastamos en la estación de servicio.

El beneficio no está disponible todos los días, por lo que hay que organizarse. La promoción funciona exclusivamente de viernes a domingos y tiene fecha de vencimiento: el 31 de diciembre es el último día para aprovecharla. Podés usarla en las banderas más conocidas del país, como YPF, Shell, Axion y Gulf. Es una oportunidad ideal para quienes están planeando las fiestas o una escapada de fin de año y quieren cuidar cada peso del presupuesto.

Acá es donde muchos se confunden, por eso es vital prestar atención al método de pago. No sirve pasar la tarjeta de plástico por la terminal común . Para que el descuento se active, tenés que usar la billetera virtual BNA+. El procedimiento correcto es escanear el código QR de MODO desde la aplicación del banco. Además, debés seleccionar como medio de pago tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación .

Es muy importante recordar que los pagos con saldo en cuenta o a través de otras billeteras virtuales no participan del beneficio. Si pagás con efectivo o débito tradicional, perdés la chance del reintegro. La clave es la combinación de la app oficial con el crédito. Si seguís estos pasos, el sistema te reconoce como beneficiario de la promoción de forma automática, asegurando que ese 30% de ahorro vuelva a tu cuenta.

Topes de reintegro de la promoción: lo que tenés que saber

Como toda promoción "jugosa", tiene sus límites. El banco estableció un tope de devolución de $15.000 por mes y por cliente. Esto se controla a través del CUIT del titular, por lo que no importa si tenés varias tarjetas; el máximo que vas a recibir por mes calendario son esos 15 mil pesos. Es un monto interesante que, sumado mes a mes, representa una diferencia real en el costo de mantenimiento de cualquier vehículo.

Un detalle que a veces genera ansiedad es el tiempo de espera. El dinero no vuelve a tu cuenta en el acto. Según las condiciones legales, el reintegro puede tardar hasta 30 días en acreditarse después de que hiciste la carga. Se deposita directamente en la cuenta monetaria que tengas vinculada a tu aplicación BNA+. Si tenés adicionales de tarjeta, ellos también deben tener su propia cuenta en el banco para poder recibir su parte del beneficio si realizan consumos.

Planificá tu carga y ganale a la inflación

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, estos últimos fines de semana de diciembre son cruciales. Muchos conductores optan por llenar el tanque los viernes a primera hora para asegurarse de entrar en el cupo mensual de reintegro. Recordá siempre consultar en la playa de carga si aceptan MODO BNA+, ya que, aunque la mayoría de las estaciones están adheridas, siempre es mejor prevenir que curar.

Aprovechar estos beneficios es una de las formas más inteligentes de gestionar los gastos fijos hoy en día. Si todavía no usaste el tope de este mes, este fin de semana es el momento ideal. No solo te vas con el tanque lleno para tus planes familiares, sino con la tranquilidad de haber optimizado tus recursos. No dejes que se te pase la fecha, porque el 31 de diciembre esta promoción llega a su fin.