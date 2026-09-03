Llega un frente frío a Mendoza este jueves y vuelve a bajar la temperatura

El jueves será más fresco y ventoso en Mendoza, con 19° de máxima. También habrá lluvias en el sur y nevadas débiles en cordillera.

El ingreso de un frente frío hará bajar la temperatura este jueves en Mendoza.

El tiempo vuelve a cambiar este jueves en Mendoza con el ingreso de un frente frío. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada parcialmente nublada, ventosa y con un descenso de la temperatura. La mínima será de 10°, mientras que la máxima llegará a los 19° durante la tarde.

En el Gran Mendoza soplarán vientos moderados del sector sur, que ayudarán a que se sienta el cambio respecto de las temperaturas más altas del miércoles.

Durante la madrugada también se esperan precipitaciones en el sur provincial. En la cordillera, en tanto, podrían registrarse nevadas débiles a lo largo de la jornada.

El sábado volverá a sentirse con fuerza el frío en Mendoza, con apenas 12° de máxima. MILAGROS LOSTES - MDZ El viernes seguirá fresco en Mendoza, con nubosidad variable, vientos leves del sudeste y poco cambio de la temperatura. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 18°. Además, se esperan heladas parciales durante las primeras horas.