Cómo fue la estrategia de Mendoza para ingresar al acuerdo por deudas con la Nación

El Senado Provincial comenzó a discutir y analizar el convenio que firmó el gobierno de Alfredo Conejo con el de Javier Milei, donde se compensarán deudas que hay entre ambas gestiones y en el cual también Mendoza renunciará a juicios que ha llevado adelante contra la Nación.

La medida cuenta con media sanción de Diputados y este miércoles se firmó despacho en comisiones del Senado, por lo que el martes que viene se tratará en la Cámara Alta.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, asistió a comisiones y explicó que con el acuerdo, se permitirá "compensar deudas y acreencias existentes" entre la Provincia y la Nación y establecer nuevas condiciones para el cumplimiento del saldo resultante.

El ministro señaló que Mendoza no mantenía deudas con el Estado nacional, pero sí tenía acreencias pendientes de cobro. En ese sentido, explicó que el esquema de negociación impulsado por Nación se basaba principalmente en la compensación de obligaciones, lo que dejaba a la Provincia sin posibilidades de avanzar en el recupero de esos recursos al no contar con deudas para compensar.

En ese contexto, Fayad destacó la posibilidad de acceder a anticipos de coparticipación como una herramienta que permitió generar posteriormente un mecanismo de compensación.

También remarcó que esos anticipos contaban con "condiciones financieras beneficiosas", con una tasa nominal anual del 15%, y permitieron a la Provincia afrontar vencimientos de deuda y contar con liquidez transitoria.

Mendoza recibirá el reconocimiento de $121.282 millones

Uno de los principales puntos del convenio es el reconocimiento de $121.282 millones en acreencias a favor de Mendoza, correspondientes a distintos conceptos, entre ellos el Consenso Fiscal, obras de vivienda y trabajos realizados sobre rutas nacionales.

En relación con la infraestructura vial, Fayad explicó que Mendoza asumió obras sobre jurisdicción nacional a partir de acuerdos suscriptos con Vialidad Nacional. Estas obras son las que se desarrollan actualmente en la ruta 40 (Acceso Sur) y también en la ruta 143 (entre San Carlos y San Rafael). Una adenda posterior permitió establecer el reconocimiento de esos trabajos, que rondan los $80.000 millones y constituyen el componente más importante del monto contemplado en el convenio.

Julieta Caballero - MDZ

En materia habitacional, el ministro detalló que la Provincia se hizo cargo de determinadas obras de vivienda que originalmente contaban con financiamiento nacional. A cambio, la Nación se había comprometido a transferir $2.300 millones, monto que permanecía pendiente y que ahora quedó incorporado al esquema de compensación.

El acuerdo y el "beneficio financiero" para Mendoza

Otro de los aspectos centrales del convenio es la modificación del cronograma de pagos, que genera para Mendoza un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026.

Según se establece en el Decreto 1691, este monto representa el valor económico del alivio financiero obtenido a partir de la modificación del perfil de vencimientos y del nuevo esquema acordado entre ambas jurisdicciones.

Fayad destacó además que el convenio permite formalizar el reconocimiento de créditos que permanecían pendientes de resolución y mejorar las condiciones financieras para la Provincia.

“Claramente es un beneficio importante para la provincia, sobre todo en materia de obras, y esperamos que el tratamiento sea ágil para poder recibir estos montos lo antes posible”, sostuvo el Ministro.

De esta manera, el proyecto busca ratificar legislativamente el acuerdo alcanzado entre Mendoza y Nación, ordenar las obligaciones recíprocas y establecer un nuevo esquema para el cumplimiento de los compromisos, al tiempo que reconoce recursos pendientes a favor de la Provincia.

Los juicios a los que renunciará Mendoza

En el marco de este acuerdo con Nación, Mendoza desistirá de la acción y del derecho respecto a dos juicios que se llevan adelante contra el Estado Nacional. Una vinculado a un reclamo de inconstitucionalidad por el Impuesto a las Ganancias y otro de inconstitucionalidad por la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO).

El Gobierno provincial fundamenta el desistimiento de estas acciones señalando que en ambos casos los procesos no registran avances de consideración, no obstante tratarse de procesos iniciados en el año 2020 y 2023 respectivamente.

Detalla que respecto al primero se cuenta con un dictamen de la Procuración sobre la competencia del Tribunal para intervenir como acto procesal de mayor relevancia.

“Se trata en definitiva de créditos controvertidos y de resultado incierto, con escasos o nulos avances procesales en su tramitación atento la especial naturaleza del trámite de los procesos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, precisamente por esto último, carecen también de un plazo determinable para su conclusión”, sostiene desde el Ejecutivo provincial.