Licenciatura en Seguridad Pública: anunciaron una formación profesional 100% online

El Instituto Universitario de Seguridad Pública ( IUSP ) incorporará desde agosto una nueva Licenciatura en Seguridad Pública con modalidad 100% a distancia, una propuesta que apunta a ampliar el acceso a la formación superior y fortalecer la profesionalización del sistema de seguridad en Mendoza.

La iniciativa fue anunciada durante el acto de inicio del ciclo lectivo 2026, donde se presentó como uno de los principales avances en la ampliación de la oferta académica del instituto.

Se trata de un ciclo de complementación curricular de dos años de duración, orientado a egresados de tecnicaturas y a profesionales vinculados al sector, que permitirá obtener un título de grado con cursado virtual. La carrera contará con una plataforma educativa diseñada con criterios pedagógicos y con acompañamiento de tutores durante todo el trayecto formativo.

El director general del IUSP, Alberto Rivero, destacó la importancia de esta incorporación al explicar que «el Instituto busca estar siempre a la vanguardia en educación. Queremos profesionales de Seguridad Pública cada vez mejor preparados para los tiempos que corren y las exigencias que tienen nuestras comunidades hoy”.

En ese sentido, subrayó el impacto de la nueva modalidad. Sostuvo que «contar con la posibilidad de ofrecer una carrera de grado 100% a distancia nos permite llegar a muchos más profesionales que puedan acceder a formación de excelencia y sumen a la seguridad pública mendocina”.

Desde el instituto señalaron que esta propuesta busca facilitar el acceso a la formación a quienes, por razones laborales o geográficas, no pueden cursar de manera presencial, manteniendo los estándares académicos establecidos en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

Quiénes podrán inscribirse

Egresados de las Tecnicaturas Universitarias en Seguridad Pública y Penitenciaria del IUSP, de todos los planes de estudios.

Egresados de tecnicaturas universitarias o terciarias en Seguridad o títulos afines de otras universidades o institutos públicos o privados.

Interesados con título terciario o universitario que trabajen en relación con la seguridad pública o privada, quienes serán evaluados previamente por una comisión.

Los aspirantes deberán realizar un proceso de inscripción que estará disponible próximamente en la página web del IUSP, presentando información básica y la acreditación del título previo.

El inicio de clases está previsto para agosto de 2026. Para consultas, se encuentra disponible el correo: [email protected]