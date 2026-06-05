Lanzaron Instagram Plus: cambios en las Stories y las publicaciones
Instagram Plus para suscriptores ya es una realidad a nivel global. Cómo es y qué cambia en la aplicación. Cuánto sale el nuevo pack.
La espera terminó y ya es oficial el lanzamiento de Instagram Plus a nivel global. Se trata de una nueva suscripción con funciones premium para la app que tiene millones de usuarios en todo el mundo. Qué incluye este nuevo plan y de qué forma se puede contratar en Meta.
Qué incluye el nuevo Instagram Plus
En el nuevo paquete que ofrece ahora Instagram Premium ahora se puede ver cuántas veces volvieron a ver tus historias, por ejemplo.
También se ofrecen:
- Búsqueda de visualizadores: comprueba rápidamente si una persona específica vio tu Story
- Tus Stories aparecen primero para tus amigos más cercanos
- Múltiples audiencias: crea listas personalizadas y comparte cada Story con quien quieras
- Amplía tus Stories hasta 48 horas para que más personas puedan verlas
- Story Preview: Mira Stories de forma discreta, sin necesidad de reaccionar
- Fuente personalizada: Cambia la tipografía de tu biografía para reflejar tu estilo
- Más publicaciones fijadas: Fija hasta 6 publicaciones en tu perfil
- Publicación directa en el perfil: Comparte contenido en tu perfil o destacados sin que aparezca en el feed de tus amigos
El paquete premium se puede solicitar a medida que Instagram se va actualizando en tu celular y a través de la misma aplicación. Cuesta un total de 3.99 dólares.