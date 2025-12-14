La verdadera mesa navideña: más allá de la comida, lo que realmente importa

Este año, dejemos de centrarnos solo en la comida. Hablemos de lo que realmente sucede alrededor de la mesa: intenciones, conexiones y disfrute consciente.

Este año quería sentarme a escribir una nota sobre la mesa navideña: ideas saludables, platos equilibrados, recetas fáciles para sentirnos bien en estas fiestas… pero, en el intento, me di cuenta de que poco hablamos de la mesa navideña real, que es mucho más que lo que ponemos sobre platos y bandejas, mucho más que la comida en sí.

Durante una cena de Navidad se desparraman sobre la mesa recuerdos, historias, tensiones, abrazos, cansancio, risas, tradiciones que sostienen y otras que ya no queremos repetir, anécdotas y más. Y entendí que, si realmente queremos hablar de “mesa navideña”, también tenemos que darle lugar a todo eso que pasa alrededor, antes y después de servir un plato. Hacer visible esos aspectos del encuentro es darle importancia y relevancia y, así, casi sin darnos cuenta, es dejar de hablar solo de comida. Es soltar la idea de que la comida siempre tiene que estar en primer plano.

image001 Durante una cena de Navidad se desparraman sobre la mesa recuerdos, historias, tensiones, abrazos, cansancio, risas y tradiciones. Freepik. La verdad es que la comida ocupa un lugar central en casi todos nuestros encuentros: cumpleaños, reuniones de domingo, visitas improvisadas. No solemos decir “Nos juntemos a estar juntos”, sino “nos juntemos a comer”. Y está bien, no hay que estar enojados con esa parte de nuestra cultura, pensemos en qué privilegio tener una mesa que invita, que reúne, que nos da placer al comer algo rico —aunque no sea lo más saludable del mundo— también puede ser saludable para nuestra vida.

El problema aparece cuando la comida deja de ser un puente Se convierte en un peso, cuando decide por vos si vas o no vas a un encuentro; cuando toda la noche estás más pendiente de lo que hay en la mesa que de lo que pasa alrededor de ella. Por eso, además de pensar en opciones más nutritivas, podemos preguntarnos dónde quiero poner el foco en mi mesa navideña este año… ¿En qué quiero detenerme? ¿Qué quiero agradecer? ¿A quién quiero escuchar mejor?

Y con respecto a la comida… ¿Puedo este año comer con intención, atención y disfrute? Aquí es donde entra la importancia y la invitación del comer consciente, que puede ser nuestro aliado en la vida, y más en momentos de abundancia de comidas. Te dejo algunas ayuditas que tal vez sirvan: