La UNCuyo presentará toda su oferta de posgrado en una feria con todas sus facultades

En el contexto de las XXIX Jornadas de Investigación de la UNCuyo , este viernes 10 de abril se realizará la Feria de Posgrado UNCuyo, un encuentro que reúne la diversidad de propuestas de posgrados de las diferentes facultades de la Universidad.

Con entrada libre y gratuita, la actividad está destinada a egresados y estudiantes avanzados, para que puedan recibir orientación e informarse sobre las propuestas de posgrado dictadas y adquirir contactos entre colegas y profesionales de otras áreas.

Cada facultad estará disponible para proporcionar datos relacionados con plan de estudios, duración de carreras, inscripciones, aranceles y becas.

Además, a las 10.30, en la Sala Uspallata del Centro de Congresos y Exposiciones, se presentará el Catálogo de Posgrados de la UNCUYO, un documento informativo que reúne información sobre las diferentes carreras (especializaciones, maestrías y doctorados).

En la Sala Puente del Inca a las 11, se realizará una presentación de tesis doctorales a cargo de actuales becarios que postularon y obtuvieron una beca en las convocatorias cofinanciadas desde la UNCUYO con CONICET.

La UCEMA presentó sus principales propuestas de grado y posgrado en un encuentro que tuvo lugar en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Ilustrativa. Posgrados de la UNCuyo.

Con la presencia de expositores renombrados, el encuentro propone visibilizar avances de proyectos, fomentar el desarrollo de vínculos y redes de trabajo y promover vocaciones científicas en jóvenes estudiantes. El encuentro se desarrolla del miércoles 8 al viernes 10 de abril en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

Se trata de un espacio de integración, articulación e intercambio para la innovación, el desarrollo científico, la internacionalización académica y los estudios de posgrado. En esta edición, se presentan casi 700 trabajos científicos en formato de póster, de comunicación oral, además de conferencias, talleres y mesas de discusión.

Se pueden conocer los detalles de todas las actividades ingresando acá.