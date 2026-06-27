La pasión argentina no tiene límites: desde camisetas en Walmart hasta reventa de entradas en Dallas

Miles de aficionados de Argentina colmaron Dallas. La reventa de entradas y los centros comerciales vestidos de celeste y blanco, a la orden del día.

La pasión por la Selección argentina no conoce de límites ni fronteras. A horas de que la Scaloneta dispute su último partido en fase de grupos ante Jordania, Dallas -ciudad donde se llevará a cabo el encuentro- se tiño de celeste y blanco. Distintas tiendas se hicieron eco del fenómeno y buscan capitalizarlo. La reventa de tickets también está a la orden del día.

Mientras la atención deportiva está puesta en lo que sucederá dentro del terreno de juego, miles de fanáticos de la Selección coparon las calles de Dallas, llevando la locura y la pasión que ya son marca registrada de los argentinos en cada Mundial.

Centros comerciales "exclusivos" de la Selección argentina Aprovechando la abrumadora llegada de aficionados de la Selección resultó una oportunidad que los grandes centros comerciales de Dallas no podían dejar escapar. Entre argentinos y ciudadanos de otras latitudes que también simpatizan por la Albiceleste (o, muchas veces, por Lionel Messi), la ciudad norteamericana se transformó en el epicentro de una muchedumbre que excedía por mucho la capacidad del AT&T Stadium, la cual ronda los 70.000 espectadores.

Las imágenes que captaron cómo se vistieron los centros comerciales son elocuentes: góndolas y góndolas repletas de merchandising de la Scaloneta. Remeras de distintos diseños que parten desde los USD 10, hasta termos, gorras, bufandas y demás accesorios. Lo más llamativo es que no se observa indumentaria ni ningún tipo de producto de otro seleccionado.

Gentileza Los precios de reventa, por las nubes Como ya es habitual en este tipo de escenarios, la reventa no podía faltar. Con la presencia de aficionados que supera ampliamente el límite de capacidad del estadio, son muchos los hinchas que están en Dallas sin tener una entrada para ver el partido entre Argentina y Jordania.