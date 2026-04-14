La paradoja de los créditos hipotecarios: tasas "baratas", pero cada vez más difíciles de pagar

Los créditos hipotecarios volvieron al centro del debate público en un contexto económico cambiante. Tasas que ya no son las más bajas del mercado pero que tampoco requieren necesariamente de subsidios estatales para resultar competitivas. El economista y director ejecutivo de I-Ciudad, Santiago Battista, analizó en MDZ Radio las condiciones actuales y variables que determinan si son una alternativa viable.

“Es un momento raro. Cuando fue la polémica de cuando sacaron los funcionarios, claramente era un gran momento. Aparte la línea del Banco Nación fue la más conveniente de todas por la por la tasa de interés y el monto que financiaba, que financiaba hasta el 90%”, señaló. Sin embargo, advirtió que “hoy es otro escenario”.

En ese sentido, explicó: “tenemos una inflación que está yendo al 3% mensual más o menos y unos salarios que están yendo al uno y medio, dos, en el mejor de los casos. Con lo cual, los asalariados vamos perdiendo un poquito todos los meses contra la inflación”. A esto sumó que “suben las tarifas de servicios públicos bastante, la nafta subió bastante consecuencia de la guerra en Irán” y que “el ingreso real de los asalariados puede estar complicado el resto del año”.

Sobre las tasas actuales, precisó: “estamos hablando de entre el 6 y el 7, en los mejores casos. Quedaron atrás las tasas muy convenientes, como se acaban de sacar los funcionarios del 4,5”. En esa línea, remarcó que “7% es relativamente conveniente, pero no es un ofertón”.

Además, planteó que existen ofertas más caras en el sistema financiero: “hay bancos privados que ofrecen al 13, 14%, que parece poco, pero para un crédito hipotecario que va con la inflación es casi usurera ”. Bajo este escenario, la discusión sobre subsidios a la tasa aparece relativizada, ya que el mercado ofrece alternativas cercanas al 6% sin intervención estatal.

Cuotas, ingresos y riesgos

En cuanto a los costos mensuales, detalló: “puede ser que vos consigas por 80.000, 90.000 dólares de crédito una cuota que va desde los 600, 800.000 pesos por mes”. Y agregó que “todo depende de la tasa y el plazo”.

Respecto a los ingresos necesarios, indicó: “estamos hablando de arriba de los 2 millones de pesos por mes de ingreso neto” para acceder a financiamiento de entre 90.000 y 100.000 dólares a 30 años. También advirtió sobre restricciones: “el monotributista tiene otras condiciones, le suelen exigir más los bancos y algunos bancos hasta los rechazan directamente”.

Battista subrayó los riesgos de asumir este tipo de compromisos en el contexto actual: “uno tiene que acordarse que estos hipotecarios van con la inflación, aparte de la tasa de interés”. Por eso, sostuvo que “si uno piensa que la inflación va a estar bastante por arriba de su ingreso, bueno, pueden ser complicados”.

Aun así, reconoció que la decisión depende de cada caso: “si uno tiene un resto, puede llegar a ser conveniente si tiene un ingreso que sabe que se va a sostener”, especialmente porque “a veces se asemeja al precio de un alquiler y estás comprando”.

Finalmente, advirtió sobre el nivel de exposición financiera: “si uno está muy ajustado y llega pidiéndole a un familiar que salga de co-garante para que le den un poco más, es complicado”. Y concluyó: “si a vos en algún momento te pasa algo, que tu sueldo cae o tu ingreso cae, justo la inflación se aceleró, te aumentaron las tarifas, no está bueno en estos momentos. Te va a costar pagar”.