Créditos hipotecarios: cómo acceder a la vivienda propia paso a paso

En medio del renovado interés por los créditos hipotecarios , cada vez más argentinos vuelven a analizar la posibilidad de dejar de alquilar y acceder a la casa propia . En ese contexto, distintas entidades financieras reactivaron líneas de financiamiento, con requisitos y condiciones que es clave conocer antes de iniciar el trámite .

Los créditos hipotecarios están dirigidos a un amplio universo de personas: empleados en relación de dependencia, jubilados, autónomos y monotributistas. También existe la posibilidad de sumar ingresos mediante la incorporación de cotitulares o codeudores, que deben ser familiares directos.

Uno de los puntos centrales es la edad: el préstamo debe quedar cancelado antes de que el titular cumpla los 85 años.

El acceso al crédito depende en gran medida de la estabilidad laboral y la capacidad de pago. Entre las principales condiciones se destacan:

Además, los solicitantes deben presentar documentación respaldatoria como DNI, recibos de sueldo, constancias de inscripción o certificaciones de ingresos según el caso.

Cómo iniciar el trámite

El proceso comienza de manera online, a través de la web del banco elegido, donde se cargan los datos personales y económicos. Sin embargo, la instancia final requiere la presentación presencial de la documentación y la firma del crédito en sucursal.

Créditos hipotecarios UVA: muchas luces, pero aún no se refleja en el mercado inmobiliario. Foto: Shutterstock Créditos hipotecarios.

Los créditos hipotecarios actuales suelen otorgarse en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), lo que implica que el capital se ajusta por inflación a través del coeficiente CER.

En general:

El banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad

El comprador debe contar con el 25% restante como ahorro previo

Las cuotas se calculan con sistema francés (pagos mensuales)

También se contemplan opciones para construcción o refacción, con porcentajes de financiación similares.

Cuánto hay que ganar

Uno de los puntos más exigentes es el nivel de ingresos. La cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso familiar.

Por ejemplo, para una vivienda de USD 100.000, con un préstamo de USD 75.000 a 20 años, la cuota inicial ronda los $914.000. En ese caso, el grupo familiar debería demostrar ingresos superiores a los $3,6 millones mensuales.

El crédito incluye algunos aspectos a tener en cuenta:

Seguro de vida obligatorio sobre el saldo de deuda

Posibilidad de cancelación anticipada (con o sin penalidad según el plazo)

Opciones para operar en dólares mediante mecanismos como el dólar MEP

Además, el monto del préstamo puede expresarse en dólares al momento de la escritura, aunque se paga en pesos.