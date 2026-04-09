Créditos hipotecarios: cómo acceder a la vivienda propia paso a paso
Los créditos hipotecarios en Argentina sirven para poder acceder al sueño de la casa propia. Los detalles de cómo hacerlo paso a paso.
En medio del renovado interés por los créditos hipotecarios, cada vez más argentinos vuelven a analizar la posibilidad de dejar de alquilar y acceder a la casa propia. En ese contexto, distintas entidades financieras reactivaron líneas de financiamiento, con requisitos y condiciones que es clave conocer antes de iniciar el trámite.
Quiénes pueden solicitar créditos hipotecarios
Los créditos hipotecarios están dirigidos a un amplio universo de personas: empleados en relación de dependencia, jubilados, autónomos y monotributistas. También existe la posibilidad de sumar ingresos mediante la incorporación de cotitulares o codeudores, que deben ser familiares directos.
Uno de los puntos centrales es la edad: el préstamo debe quedar cancelado antes de que el titular cumpla los 85 años.
Requisitos clave para acceder a un crédito hipotecario
El acceso al crédito depende en gran medida de la estabilidad laboral y la capacidad de pago. Entre las principales condiciones se destacan:
- Antigüedad laboral mínima (un año para empleados, dos años para autónomos y monotributistas)
- Buen historial crediticio, sin antecedentes negativos recientes
- Calificación en “situación estándar” dentro del sistema financiero
Además, los solicitantes deben presentar documentación respaldatoria como DNI, recibos de sueldo, constancias de inscripción o certificaciones de ingresos según el caso.
Cómo iniciar el trámite
El proceso comienza de manera online, a través de la web del banco elegido, donde se cargan los datos personales y económicos. Sin embargo, la instancia final requiere la presentación presencial de la documentación y la firma del crédito en sucursal.
Los créditos hipotecarios actuales suelen otorgarse en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), lo que implica que el capital se ajusta por inflación a través del coeficiente CER.
En general:
- El banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad
- El comprador debe contar con el 25% restante como ahorro previo
- Las cuotas se calculan con sistema francés (pagos mensuales)
También se contemplan opciones para construcción o refacción, con porcentajes de financiación similares.
Cuánto hay que ganar
Uno de los puntos más exigentes es el nivel de ingresos. La cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso familiar.
Por ejemplo, para una vivienda de USD 100.000, con un préstamo de USD 75.000 a 20 años, la cuota inicial ronda los $914.000. En ese caso, el grupo familiar debería demostrar ingresos superiores a los $3,6 millones mensuales.
El crédito incluye algunos aspectos a tener en cuenta:
- Seguro de vida obligatorio sobre el saldo de deuda
- Posibilidad de cancelación anticipada (con o sin penalidad según el plazo)
- Opciones para operar en dólares mediante mecanismos como el dólar MEP
Además, el monto del préstamo puede expresarse en dólares al momento de la escritura, aunque se paga en pesos.