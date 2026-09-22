La obra de Yrigoyen avanza y los comerciantes cuentan cómo atraviesan los cortes

La obra de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen avanza hacia el oeste y ya modificó buena parte de la circulación en la zona. Mientras las máquinas siguen trabajando sobre distintos sectores, los comerciantes y vecinos empiezan a mostrar cómo atraviesan una intervención que se extenderá durante varios meses.

MDZ recorrió nuevamente el sector y dialogó con personas que tienen sus viviendas y negocios sobre la traza. Entre los comerciantes aparece una situación dispar: algunos aseguran que lograron sostener las ventas, mientras que otros, especialmente en determinados rubros, sienten con mayor fuerza la caída del movimiento.

Los trabajos sobre Yrigoyen comenzaron el 27 de agosto en el tramo comprendido entre avenida San Martín y Río Negro. En ese sector ya se demolió buena parte de la calzada.

Mientras avanza la intervención, la circulación vehicular permanece restringida en distintos puntos, aunque las veredas continúan habilitadas para los peatones. Los comerciantes consultados señalaron que la posibilidad de seguir accediendo a los locales permitió mantener parte de la actividad, aunque el movimiento no es el mismo que antes de los cortes.

Algunos comercios sostienen sus ventas, otros sufren fuertes caídas y los vecinos también advierten problemas durante las obras de Yrigoyen.

En los negocios de comida y algunos comercios de tipo minimarket o almacén, la situación parece ser algo más estable. Según contaron a MDZ , las compras habituales de vecinos se mantienen, aunque sí se percibe una menor llegada de personas que vienen desde otros sectores para comprar en la zona.

La situación cambia en otros rubros. Una comerciante de ropa ubicada sobre Yrigoyen contó que las ventas llegaron prácticamente a cero y que hay semanas en las que apenas logra facturar unos $100.000. La mujer, que también vive en la misma calle donde funciona el local, aseguró que mantener el negocio abierto mientras continúa la obra se volvió cada vez más difícil.

La exención de tasas y el reclamo de los vecinos

La exención de tasas alcanza a los comercios, pero vecinos y comerciantes cuentan otras dificultades que aparecieron con los cortes. Alf Ponce Mercado / MDZ

Uno de los puntos que mencionaron varios comerciantes es la exención de las tasas municipales anunciada por la Ciudad de Mendoza para los negocios alcanzados por la obra. Los comerciantes consultados señalaron que actualmente no están pagando esas tasas, una medida que busca reducir parte del impacto económico generado por los cortes.

La situación es diferente para los vecinos que viven sobre la misma traza. Una de las comerciantes entrevistadas, que además reside allí, contó que mientras el comercio quedó alcanzado por la exención, a los vecinos que viven en la zona se les continúan cobrando las tasas municipales.

La comerciante también señaló otro problema que se repite en distintos puntos de la obra: las motos y algunos vehículos de delivery que continúan circulando por las veredas para acceder a los comercios ubicados sobre Yrigoyen. Según relató, esta situación genera preocupación porque obliga a peatones y clientes a compartir espacios con vehículos mientras las calles permanecen intervenidas.

Una obra que ya llegó hasta el oeste

Alf Ponce Mercado / MDZ

La intervención también modificó el paisaje de la zona. En los sectores de Brasil, Belgrano y San Juan todavía hay maquinaria, calzada demolida y trabajos pendientes, mientras que en algunos puntos ya comenzaron tareas vinculadas con la recuperación de la superficie.

En Brasil, correspondiente al primer tramo de la obra, Aguas Mendocinas informó que los trabajos continúan dentro de los plazos previstos. La empresa señaló que ya se instalaron 64 de los 80 metros de cañería de PVC de 500 milímetros proyectados y otros 20 metros de cañería de 160 milímetros, además de avanzar con las bocas de registro.

La remodelación contempla una renovación integral de redes de agua y cloacas, calzadas, cordones, cunetas y veredas. Según Aysam, la obra beneficiará a más de 70.000 vecinos de Ciudad y Godoy Cruz y representa una inversión superior a los $5.700 millones.

Una pastelería pidió ayuda para sostener su local

El impacto que puede tener el avance de la obra también quedó expuesto en las redes sociales. Una pastelería ubicada sobre Yrigoyen, entre La Pampa y Echeverría, publicó un mensaje en el que su dueña contó su preocupación por el cierre de la calle y pidió ideas a sus clientes para mantener el negocio durante los meses de trabajos.

La comerciante explicó que no quiere cerrar y planteó alternativas como el delivery, las promociones, los pedidos online o los puntos de retiro. La publicación recibió propuestas de clientes y usuarios que buscaron aportar soluciones para que el negocio pueda continuar mientras la obra avanza por ese sector, aunque ese tramo todavía no fue alcanzado por los trabajos.

En paralelo, la Municipalidad de Godoy Cruz mantiene la campaña “Yrigoyen, de vereda en vereda”, con descuentos y promociones en comercios de la zona. La propuesta estará vigente hasta el 30 de septiembre y apunta a incentivar que los vecinos sigan recorriendo la calle a pie, aprovechando que las veredas permanecen habilitadas.

También hubo problemas con el agua

Vecinos de Yrigoyen señalaron problemas de presión de agua, mientras Aysam informó un corte puntual por la rotura de un caño maestro. Alf Ponce Mercado / MDZ

A la obra se sumó este lunes 21 de septiembre un inconveniente puntual con el suministro de agua. Aguas Mendocinas informó que una rotura en un caño maestro, que atribuyó a terceros, interrumpió el normal abastecimiento en Yrigoyen, entre 9 de Julio y San Martín.

El problema se suma a un reclamo que hicieron algunos vecinos durante la recorrida de MDZ. Según contaron, desde el comienzo de las obras suelen tener baja presión de agua y, en algunas ocasiones, directamente se interrumpe el suministro, aunque señalaron que los domingos por la noche la situación suele mejorar.

Desde Aysam indicaron que el personal trabaja para solucionar la rotura y recomendaron mantener una reserva de agua, además de reducir el consumo mientras dure el corte. También pidieron evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Mientras la obra avanza hacia el oeste, comerciantes y vecinos deberán seguir conviviendo con cortes, maquinaria y cambios en la circulación. La intervención tiene un plazo total estimado de 18 meses y todavía restan varios tramos por ejecutar.