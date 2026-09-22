Buenas prácticas docentes: qué hacen los profesores para mejorar el aprendizaje

Detrás de una buena clase hay mucho más que vocación: hay método, evidencia y una decisión de mejorar constantemente lo que ya se hace bien.

Cuando se habla de "buenas prácticas" en cualquier campo profesional —la salud, la gestión pública, la empresa— se hace referencia a un concepto que nació en el ámbito del management (las good o best practices del mundo anglosajón) y que con los años se trasladó a la educación, la inclusión social, el desarrollo comunitario y decenas de disciplinas más. En los docentes, esa idea adquiere un significado muy concreto: se trata de un conjunto de acciones, estrategias pedagógicas y metodologías que los profesores implementan de forma decidida y sostenida, y que producen una mejora demostrable en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

No es un detalle menor esa palabra, "demostrable". La literatura especializada coincide en que una buena práctica no es simplemente algo que "parece funcionar" o que un docente cree que da resultado. Es una intervención que puede evidenciarse, documentarse y, sobre todo, replicarse. Como señala la investigadora Liliana Pantano en un trabajo publicado en la Revista Inclusiones, una buena práctica es ante todo "acción o conjunto de acciones" que responde a una necesidad, cuenta con un cuerpo que la ejecuta, tiene respaldo institucional, satisface a quien la recibe, es sostenible y flexible, y —el punto que más le interesa a cualquier escuela que quiera crecer— es replicable.

De la intención al hecho Uno de los riesgos que más se repite en los discursos educativos es quedarse en la buena intención. Se declaran principios, se escriben proyectos institucionales, se dictan capacitaciones… y después, en el aula, la práctica cotidiana no cambia. Por eso los especialistas insisten en que una buena práctica docente exige "llevar a la práctica, implementar" aquello que se predica, y no limitarse a enunciarlo. La diferencia entre un discurso pedagógico actualizado y una buena práctica real está, precisamente, en el pasaje del dicho al hecho: en la acción concreta, sostenida en el tiempo, evaluada y corregida cuando hace falta.

Uno de los riesgos que más se repite en los discursos educativos es quedarse en la buena intención. Archivo MDZ. Esto no significa que buenas prácticas sea sinónimo de "recetas". Todo lo contrario: quienes estudian el tema advierten que no existe un único modo correcto de enseñar, y que cada docente, cada grupo y cada institución construyen sus propias formas de hacer las cosas bien, que además van cambiando con el tiempo. Lo que sí parece haber es consenso sobre ciertas características que comparten las prácticas exitosas, más allá de la disciplina o el nivel educativo en que se apliquen.

Los rasgos que las distinguen Entre esos rasgos suelen mencionarse el impacto comprobable en el aprendizaje de los estudiantes; el trabajo conjunto entre distintos actores —docentes, equipos directivos, familias— más que el esfuerzo aislado de un profesor; la posibilidad de sostenerse en el tiempo sin depender de un golpe de entusiasmo puntual; y la capacidad de adaptarse al contexto sin perder su esencia. También se valora mucho el intercambio entre pares: compartir lo que funciona, discutirlo, ajustarlo con otros colegas, en lugar de guardarlo como una fórmula personal. La idea de fondo es que la buena práctica no vive en la cabeza de un docente aislado, sino en la cultura de una institución que decide, colectivamente, hacer las cosas de una manera mejor.