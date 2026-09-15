Promulgaron la ley que facilita el acceso a la vivienda para los docentes

El Gobierno provincial impulsó la iniciativa para ampliar las fuentes de financiamiento del Fondo Escolar Permanente y habilitando su uso como herramienta de garantía o respaldo para créditos de vivienda.

El Gobierno promulgó la norma que habilita el uso del Fondo Escolar Permanente como garantía para créditos de vivienda.

El Gobierno de Mendoza promulgó este martes la norma que modifica la Ley 9545 del "Fondo Escolar Permanente", y apunta a ampliar sus fuentes de financiamiento y generar nuevas herramientas para fortalecer tanto la infraestructura escolar como el acceso a la vivienda para docentes.

La propuesta del Ejecutivo provincial incorpora al Fondo Escolar Permanente además de los bienes provenientes de remates de herencias vacantes y de procesos de extinción de dominio, los recursos obtenidos por la enajenación, subasta o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, vehículos e insumos que se encuentren en desuso o en situación de rezago y estén bajo administración de la Dirección General de Escuelas (DGE).

A partir de esta reforma, bienes que actualmente pueden representar un costo de mantenimiento para el Estado podrán convertirse en recursos destinados a fines educativos.

Más recursos para infraestructura escolar y para vivienda docente La nueva ley amplía los destinos de los recursos del Fondo. Las rentas podrán ser utilizadas para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y de espacios vinculados con la comunidad educativa.

Asimismo, incorpora una herramienta financiera destinada a atender el déficit habitacional del personal docente. La DGE podrá afectar recursos del Fondo como garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente para operaciones crediticias, bancarias o financieras, así como para programas de acceso a soluciones habitacionales y urbanización destinados a docentes.