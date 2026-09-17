Nuevo paro universitario: tras el fracaso de la paritaria, la UBA anunció una medida de fuerza de 23 días

Tras el fracaso de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios universitarios , el conflicto volvió a escalar. Los sindicatos confirmaron nuevas medidas de fuerza, entre ellas paros para este viernes y el próximo martes, mientras que en la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció un esquema escalonado que se extenderá durante 23 días.

La tensión también llegará a las calles ya que los sindicatos definieron el jueves 15 de octubre como fecha para la quinta Marcha Federal Universitaria, que esta vez tendrá como escenario el Palacio de Tribunales. El reclamo combina la discusión salarial, el financiamiento de las universidades y las diferencias en torno al Presupuesto 2027.

El Gobierno nacional y los gremios universitarios cerraron sin acuerdo la negociación de este jueves. El Ejecutivo mantuvo su propuesta de aumento salarial del 3% y anticipó que aplicará el incremento pese al rechazo sindical.

La reunión retomó la discusión que había pasado a cuarto intermedio el 1 de septiembre. Durante el encuentro, la Subsecretaría de Políticas Universitarias sostuvo que la suba permitirá avanzar en el cumplimiento de la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Para fundamentar su posición, el Gobierno tomó como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que acumuló una recomposición del 35%, y agregó el nuevo 3%. Los gremios cuestionan ese cálculo y sostienen que la actualización debe permitir recuperar el nivel salarial de diciembre de 2023.

Según las organizaciones sindicales, todavía resta una recomposición significativa. Algunas estimaciones ubican la diferencia cerca del 23%, mientras que otros cálculos elevan la actualización pendiente hasta alrededor del 35%, según los períodos y variables considerados.

Los docentes universitarios paran por 48 horas Foto: Santiago Tagua/MDZ

Paros confirmados y una medida de 23 días en la UBA

Tras el fracaso de la negociación, los sindicatos resolvieron avanzar con un paro este viernes y otra medida para el próximo martes. A ese esquema se suma el plan impulsado por ADUBA y APUBA en la Universidad de Buenos Aires.

Los dos gremios anunciaron un paro escalonado de 23 días, que comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre. La medida contempla ceses de actividades rotativos por facultades y dependencias de la UBA.

El plan de lucha tendrá como uno de sus puntos centrales la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) enmarcó la convocatoria en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación salarial y el debate parlamentario por el Presupuesto 2027.

Durante la reunión paritaria también hubo cruces por las protestas. El Gobierno cuestionó las medidas de fuerza, mientras que los gremios anticiparon que mantendrán los reclamos ante la falta de una recomposición salarial que consideren suficiente.

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El Presupuesto 2027, otro foco del conflicto

La disputa salarial ocurre en paralelo a la discusión por los recursos destinados al sistema universitario. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.

El Consejo Interuniversitario Nacional calcula, en cambio, que el sistema necesitará alrededor de $11 billones. La diferencia entre ambas cifras ronda los $3,65 billones. Los rectores también sostienen que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario requeriría una partida cercana a los $9,8 billones antes de otras actualizaciones.

El Gobierno asegura que no existe un recorte nominal y señala que los fondos proyectados para 2027 representan un aumento del 20,6% frente a las transferencias previstas para 2026. Los gremios y las universidades cuestionan esa comparación al considerar la inflación y la pérdida salarial acumulada.

Con la paritaria nuevamente trabada, el conflicto universitario entra así en una nueva etapa: el Ejecutivo avanzará con el aumento del 3%, mientras los gremios profundizarán las medidas de fuerza con paros, ceses escalonados y una nueva movilización federal en octubre.