La mala noticia de OSEP para los afiliados voluntarios de cara al 2026

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) anunció la prórroga de la suspensión del ingreso de nuevos afiliados bajo la modalidad de Afiliación Voluntaria Independiente (AVI), una medida que regirá durante todo el año 2026. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N° 14 del Honorable Directorio y fue publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la medida, vigente desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, responde a la persistencia de condiciones presupuestarias y financieras que motivaron la suspensión inicial. El Departamento de Afiliaciones y la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del organismo consideraron que, dadas las actuales circunstancias, no existen las condiciones técnicas y económicas necesarias para habilitar nuevas incorporaciones voluntarias.

La decisión se basa en lo establecido por la Carta Orgánica de OSEP (Decreto Ley 4373/63), que prioriza la cobertura de los empleados públicos, jubilados y pensionados, cuyo aporte a la obra social es obligatorio, por sobre otras categorías. Aunque la normativa contempla la posibilidad de afiliaciones voluntarias, estas solo pueden efectuarse cuando se garantizan los recursos suficientes, algo que a juicio de la actual gestión no se encuentra asegurado.

La resolución incluye una salvedad importante: no se aplica la suspensión al ingreso de recién nacidos que sean hijos de afiliadas directas, indirectas o adherentes bajo el régimen AVI. En estos casos, OSEP estableció procedimientos específicos para formalizar la afiliación del bebé, con plazos que llegan hasta 60 días desde el nacimiento, dependiendo de si el recién nacido requirió internación o recibió el alta médica inmediatamente.

La medida fue aprobada en una sesión ordinaria del Directorio a fines del año pasado y lleva la firma del director general de OSEP, Carlos Funes, junto a las autoridades administrativas del organismo.