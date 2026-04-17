La Anmat prohibió cosméticos infantiles por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la prohibición de una serie de cosméticos infantiles que se comercializaban en el país sin contar con la correspondiente inscripción sanitaria. La medida alcanza a productos detectados durante inspecciones en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

Según detalló el organismo, se trata de artículos importados que no presentan datos de registro ante Anmat ni información adecuada en su rotulado, lo que impide garantizar su seguridad, composición y condiciones de elaboración.

Entre los productos incluidos en la disposición se encuentran distintos labiales y paletas de maquillaje dirigidos al público infantil . En particular, se detectaron bálsamos labiales con formas llamativas como dona, frutilla o figuras de animales, así como gloss con accesorios y paletas de sombras.

Las marcas involucradas son “RPK”, “Pola Ayir”, “Favor Beauty” y “Magic Your Life”. Todos los productos tienen en común su origen importado y la ausencia de inscripción sanitaria, un requisito obligatorio para su comercialización en el país.

La falta de inscripción sanitaria impide conocer la composición real de estos cosméticos y su seguridad para la piel infantil.

Por qué tomó la medida Anmat

El organismo explicó que estos cosméticos no figuran en la base de datos oficial, lo que indica que no fueron evaluados ni autorizados. Además, se constató que no ingresaron al país a través de importadores habilitados ni cumplieron con los controles correspondientes.

En este contexto, Anmat advirtió que no es posible asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus ingredientes sean seguros para la salud, especialmente considerando que están destinados a niños.

Qué implica la disposición

La medida prohíbe el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de estos productos en todo el territorio nacional, incluyendo su oferta en plataformas de venta online. De esta manera, el organismo busca prevenir riesgos para los consumidores y reforzar los controles sobre productos cosméticos que no cumplen con la normativa vigente.