La afección de la columna que impacta en chicos y que es clave detectar a tiempo

Se estima que 1 de cada 30 chicos tiene escoliosis , una curvatura anormal de la columna vertebral. En la mayoría de los casos se desconoce qué la causa y afecta con mayor frecuencia a mujeres durante la adolescencia.

Ante esta realidad, Alejandro Morales Ciancio , cirujano de escoliosis pediátrica (MP 7413), destacó la importancia de realizar los controles oportunos para detectar la escoliosis a tiempo, evitar complicaciones y mejorar los resultados del tratamiento. Además, detalló una serie de señales de alerta a las que los padres deben prestar atención.

Cada junio se conmemora el Mes Nacional de Concientización sobre la Escoliosis para reforzar la importancia de la detección temprana, entre otros aspectos.

"Los papás se angustian mucho porque piensan que se les escapó la tortuga, pero no es así. A veces no la produce nada", señaló el experto, quien a su vez mencionó causas específicas de la escoliosis como parálisis cerebral, escoliosis congénita o síndromes específicos que provocan la curvatura.

Si bien Morales Ciancio destacó que durante el control del niño sano los pediatras suelen revisarle la espalda a los pacientes, brindó una serie de pautas para los padres:

Notar que hay un hombro más alto que el otro.

Notar una escápula - también conocida como omóplato - más salida que otra.

Observar que la cintura está más marcada de un lado.

Tratamientos para escoliosis

"La detección temprana es clave porque eso puede permitir tratamientos kinésicos, RPG, ejercicios específicos para escoliosis o corsé", enfatizó Morales Ciancio.

El especialista explicó que, cuando la curvatura progresa y alcanza determinados grados que pueden comprometer el funcionamiento pulmonar, es necesario evaluar una intervención quirúrgica.

En ese sentido, remarcó que el diagnóstico temprano es fundamental, ya que permite tratar la mayoría de los casos con métodos como la kinesiología o el corsé, evitando así la cirugía.

Mendoza, pionera en cirugía de columna

En 2023, Mendoza incorporó un procedimiento único en hospitales públicos pediátricos de Latinoamérica: la cirugía de escoliosis asistida por navegación, que utiliza sistemas de guía por computadora e imágenes 3D para planificar trayectorias y colocar implantes (tornillos pediculares) con máxima precisión.

"Hoy la tecnología consiste en un navegador, que es como el navegador que tenemos en los autos, en los celulares, en Google Maps, que nos permite poner las prótesis en la columna en tiempo real sabiendo dónde va el tornillo", detalló.

"Eso aumenta muchísimo la seguridad, con una precisión del 96%, y disminuye el tiempo de la cirugía porque vamos más rápido. Esto hace que los pacientes estén menos tiempo internados y tengan menos incidencia de complicaciones", agregó.

Alejandro Morales Ciancio médico cirujano-2 Alejandro Morales Ciancio, cirujano de escoliosis pediátrica. Milagros Lostes - MDZ

Esta cirugía se realiza en el Hospital Notti, con un promedio de entre 85 y 100 intervenciones anuales. "Con el correr de los años ha ido aumentando la cantidad de cirugías que hacemos. Esta tecnología no está en ningún otro hospital público pediátrico de Latinoamérica, lo que hace que vengan de otras provincias. Esto no es trabajo de una persona, es un enorme equipo que recibe, evalúa, trata, opera y recupera al paciente", resaltó el cirujano.

Morales Ciancio comentó que por lo general operan a pacientes de entre 12 a 14 años, aunque expresó que también reciben a nenes de 1 año en adelante que nacieron con una mala función en la columna.

El sedentarismo y sus efectos en la columna

Contrario a lo que muchos piensan, el uso del celular no tiene influencia en la escoliosis. "No está demostrado que eso genere más escoliosis, tampoco el hacer o no deporte", aclaró el médico.

juegos celular El uso del celular no influye en la escoliosis pero sí puede generar problemas posturales. Imagen generada por la IA

Sin embargo, aseguró que sí están viendo un aumento de los trastornos posturales como dolores de cuello o dolores cervicales; lo llaman "cuello tecnológico".

"Esto se asocia al sedentarismo en general. La mala postura y la falta de actividad física es una mala combinación para la columna. Cuando decimos trastorno postural, es algo que se corrige. La preocupación que tenemos los que trabajamos con niños, es si esto se mantendrá en el tiempo o si en algún momento podrá dejar de corregirse y generar un problema estructural de la columna", concluyó.