Jubilaciones en abril: de cuánto será el haber mínimo y cuál será el máximo

El Gobierno volverá a actualizar las jubilaciones en abril de 2026 según la inflación. Con el IPC de febrero ya publicado, cuánto pagará Anses en abril.

Las jubilaciones volverán a aumentar en abril por la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses según la variación del IPC. El mecanismo toma como referencia la inflación informada por el Indec y, por eso, cada dato mensual tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados al mes siguiente.

Como en febrero de 2026 la inflación fue de 2,9%, ese será el porcentaje de aumento que se aplicará sobre los haberes previsionales en abril. De esta manera, la jubilación mínima pasará de $369.698,05 a $380.319,31, en línea con el esquema que viene usando el Gobierno para actualizar prestaciones sociales sin esperar a los aumentos trimestrales que regían antes.

A ese monto se le podría sumar nuevamente el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde hace meses. Si se mantiene sin cambios, quienes cobran la mínima recibirán en total $450.319,31. Ese refuerzo sigue siendo clave para los ingresos más bajos, ya que sin ese plus el aumento mensual queda atado solamente al índice de inflación.

anses Con la nueva suba, las jubilaciones mínimas y máximas ya tienen montos definidos para el próximo mes. Shutterstock En paralelo, también hay un grupo de jubilados que cobra más que la mínima pero menos que el total que se alcanza con bono. En esos casos, Anses suele pagar un adicional variable para que ningún beneficiario quede por debajo de ese umbral. Es decir, no todos reciben los $70.000 completos: algunos cobran un bono menor, calculado como la diferencia necesaria para llegar al tope fijado para ese mes.

Ese punto es importante porque muestra cómo quedó armado hoy el esquema previsional. Por un lado, el haber se actualiza por inflación; por el otro, el bono sigue funcionando como una herramienta complementaria para reforzar a quienes tienen ingresos más bajos. En la práctica, eso genera una diferencia entre el aumento formal de la jubilación y el ingreso final que efectivamente reciben muchos beneficiarios.