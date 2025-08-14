Influencers, ¿qué pasa cuando la promoción en redes puede promover delitos?

En tiempos donde las redes sociales amplifican mensajes en cuestión de segundos, el papel de los influencers ya no se limita a recomendar marcas o productos. Su influencia puede llegar a condicionar decisiones que afectan derechos esenciales. Cuando esa capacidad de persuasión se vincula con conductas riesgosas, surge la pregunta: ¿puede esa promoción recaer en delitos y tener consecuencias penales?

El abogado penalista Andrés García Vautrin recordó que, si bien la discusión pública suele centrarse en la responsabilidad civil de estas figuras —por publicidad engañosa, información falsa o encubierta—, el derecho penal también contempla situaciones donde la promoción en redes implica riesgos para bienes jurídicos protegidos.

“Si un influencer impulsa actividades que encuadran como delito, o facilita que otros las cometan, su conducta puede ser analizada desde la tipificación penal”, explicó.

El reciente caso de dos creadores de contenido que difundieron una supuesta “oferta laboral” en Rusia , señalada luego como posible maniobra de captación vinculada a redes de trata, volvió a encender el debate. Según García Vautrin, podrían configurarse figuras como:

Respecto de la responsabilidad sin dolo, el especialista aclaró que la imprudencia grave o el desconocimiento deliberado también pueden ser considerados.

Una figura que no puede ser interpretada con liviandad

“Un influencer con millones de seguidores, ingresos por pauta y asesoramiento legal no puede ser equiparado a un usuario común. Su actividad debe evaluarse con el nivel de profesionalización que ostenta”, sostuvo.

Para García Vautrin, la figura de los influencers “ya no puede ser interpretada con liviandad” y, en determinados contextos, sus publicaciones no solo generan repercusión, sino que también pueden tener consecuencias judiciales.