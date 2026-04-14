Google lanza 100.000 becas para capacitarse en IA: cómo postularse desde Argentina

Google anunció hoy un nuevo programa de formación que otorgará 110.000 becas en inteligencia artificial (IA) y certificaciones profesionales, dirigido a estudiantes y trabajadores de América Latina, con foco en países como Argentina , México, Chile y Colombia. El dato para postularse.

La iniciativa busca ampliar el acceso a habilidades digitales en una región donde la transformación tecnológica avanza rápidamente. Según explicó la vicepresidenta de Google Hispanoamérica (Adriana Noreña), la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta presente en la vida cotidiana de millones de personas.

El programa incluye el nuevo Certificado Profesional en Inteligencia Artificial, diseñado por especialistas de Google, que apunta a brindar conocimientos prácticos para insertarse en el mercado laboral digital. La propuesta está orientada tanto a estudiantes como a emprendedores y profesionales que busquen reconvertirse laboralmente.

Desde la compañía remarcaron que el objetivo es reducir la brecha de conocimiento tecnológico en la región y facilitar el acceso a oportunidades laborales vinculadas a la economía digital.

De acuerdo con datos difundidos por la empresa, los programas de certificación ya han tenido resultados concretos: se estima que para comienzos de 2026 habrá unos 120.000 graduados en América Latina, y el 75% de ellos reportó mejoras laborales en los seis meses posteriores, como nuevos empleos, ascensos o aumentos salariales.

En este contexto, la ejecutiva destacó que la inteligencia artificial transformará múltiples tareas dentro de las profesiones actuales, lo que abre nuevas oportunidades para quienes adquieran estas habilidades.

El programa de becas también se enmarca en una estrategia más amplia de Google para democratizar el acceso a la educación tecnológica en América Latina. La iniciativa se desarrolla en alianza con organizaciones locales y apunta a sectores que tradicionalmente han tenido menos acceso a este tipo de formación.

“Estas becas son oportunidades de subirse a un cambio que puede transformar la región”, señalaron desde la compañía, subrayando el potencial de la IA como motor de desarrollo económico y social.

Cómo postularse a las becas de Google

Los interesados podrán postularse a través de las plataformas educativas de Google, donde se ofrecen cursos online que pueden realizarse de forma flexible y remota. Estos programas permiten aprender a ritmo propio y obtener certificaciones reconocidas en el mercado laboral.

La vicepresidenta de Google Hispanoamérica comentó que las postulaciones se pueden obtener en el blog oficial de Google y allí mismo se pueden conocer las oportunidades.