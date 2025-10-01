Godoy Cruz subastará autos y motos secuestrados: cuándo es y cómo participar

La Municipalidad de Godoy Cruz confirmó en las últimas horas que el próximo 16 de octubre llevará a cabo una subasta pública de vehículos, entre ellos autos y motos. El remate tendrá lugar en la oficina de subastas del Poder Judicial, ubicada en San Martín 322, planta baja, en la ciudad de Mendoza.

No es la primera vez que el municipio realiza este tipo de actividades , ya que en septiembre se realizó un remate similar de este tipo de rodados con el objetivo de liberar espacio en los depósitos municipales y evitar riesgos ambientales y de seguridad asociados al almacenamiento prolongado.

Los rodados que saldrán a la venta podrán ser observados un día antes, el 15 de octubre, en la Playa de Secuestros (Independencia 650). Allí se mostrarán 16 unidades, que incluyen motos de distintos modelos y un auto, en el horario de 15 a 17.

La subasta de Godoy Cruz incluye autos y motos.

Presentar DNI en los días y horarios establecidos.

Entregar un depósito equivalente al 10 % del valor ofrecido , junto con la comisión de la martillera (10 %) y el impuesto fiscal del 2,25 %.

Cancelar el saldo restante dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación.

En caso de incumplimiento, la adjudicación quedará sin efecto y el dinero abonado no será reintegrado.

El vehículo adjudicado se entregará “en el estado en que fue exhibido” durante la muestra, sin posibilidad de reclamos posteriores. Asimismo, los gastos de inscripción y trámites administrativos estarán a cargo del comprador.

El municipio señaló que la iniciativa busca liberar espacio en los depósitos y evitar riesgos ambientales o de seguridad que generan los rodados retenidos durante largos períodos.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente a los números 261-5762349 o 261-5521623.