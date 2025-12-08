Ganó más de 8 millones de pesos y se llevó el mayor premio en la historia de Quini 6: qué números jugó

Un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó 8.800 millones de pesos , el mayor premio en la historia del Quini 6 . Según precisó la lotería santafesina, el premio se lo llevó gracias al sorteo de la modalidad Revancha.

Los números ganadores de la modalidad Revancha fueron: 05 - 15 - 25 - 33 - 40 y 45 . Esta combinación permitió que un único apostador de Reconquista se llevara el pozo récord de 8.800 millones de pesos.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta 1.500 pesos, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale tiene también un valor de $500. De esta manera, suma un total de $2.500 por cada ticket completo . Los sorteos se realizan los miércoles y domingos.

De acuerdo a los datos oficiales, se registraron más de un 1.700.000 apuestas . "El Quini volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante", afirmó la Lotería de Santa Fe en el mensaje difundido.

En el sorteo Tradicional , los números 01-07-15-29-40 y 45 no encontraron ganador, lo que generó un nuevo pozo acumulado de cara al próximo sorteo del miércoles.

En la modalidad La Segunda, también quedó vacante con los números 04-16-29-31-34 y 45.

En tanto, la variante Siempre Sale coronó a 70 apostadores con el premio de más de 5 millones de pesos cada uno, al acertar los números 05-14-17-29-33 y 43.

¿Qué impuestos debe pagar el ganador del Quini 6?

El premio está sujeto a retenciones impositivas. A partir de octubre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, aplica el Impuesto a las Ganancias sobre estos premios. Con base en la Ley 20.630, los montos ganados en juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos están sujetos a este impuesto.

La normativa vigente, según ARCA, establece que se debe retener el 31 por ciento del 90% del monto total del premio, una fórmula que reduce la cantidad que finalmente percibe el ganador o la ganadora. Este esquema de retención se aplicó previamente a un ganador de más de 233 millones de pesos, generando precedente para el tratamiento de sumas mayores como la actual.

¿Cuánto recibirá efectivamente el ganador?

Aplicando la fórmula de retención impositiva (31% del 90% del premio), el ganador recibirá aproximadamente 5.455 millones de pesos netos, tras la deducción de impuestos. Aunque el efecto de la retención fiscal reduce el monto, el saldo para el beneficiario mantiene una magnitud impactante.

¿Cuántos años tiene el Quini 6?

El Quini 6 lleva 37 años de historia en el tablero de apuestas nacional. En esta ocasión entregó el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas, batiendo todas las marcas del juego.