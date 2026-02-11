Fundación YPF abrió las Becas 2026: cupos para ingresantes, provincias habilitadas y cómo postularse

Fundación YPF activó la convocatoria de sus Becas 2026 y puso el foco en un perfil muy concreto: estudiantes de universidades públicas que eligen carreras donde la energía es el eje. Ingenierías, tecnología, ciencias de la Tierra y ciencias del ambiente entran en el universo del programa.

Que no se limita a "dar una ayuda", sino que busca sostener el recorrido universitario con herramientas prácticas y contacto real con el sector. La postulación es digital y se hace desde becas.fundacionypf.org, con fecha de cierre marcada: 8 de marzo.

La edición 2026 abre la puerta a dos grupos. El primero es el de ingresantes: quienes empiezan primer año y buscan un respaldo desde el arranque. El segundo es el de estudiantes con avance comprobable, siempre dentro de un rango: deben tener aprobado y cursado entre la mitad y cerca de dos tercios de la carrera (del 50% al 70%).

Además, la convocatoria se organiza por sedes universitarias ubicadas en Buenos Aires, CABA, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta. En otras palabras, no se define solo por el lugar de residencia, sino por dónde está radicada la facultad.

El objetivo del programa es formar perfiles que entiendan cómo se mueve la industria energética por dentro . Por eso, además del apoyo como beca, se incluyen actividades de inmersión que acercan al estudiante a escenarios reales: visitas a áreas productivas, recorridos por refinerías y experiencias vinculadas al monitoreo en tiempo real, entre otras acciones. La idea es que la formación académica no quede “encerrada” en lo teórico y que, desde temprano, quienes participan puedan conectar lo que estudian con el funcionamiento cotidiano del sector.

Ese puente se sostiene con un criterio de selección que combina rendimiento y contexto. El otorgamiento se basa en el mérito académico, pero prioriza a jóvenes con dificultades socioeconómicas que, aun así, muestran un desempeño destacado. El dato que resume esa mirada es fuerte: el 96% de quienes hoy integran el programa son primera generación universitaria en su familia. En carreras exigentes, donde el tiempo y los recursos muchas veces determinan la continuidad, esa característica marca el tipo de acompañamiento que busca ofrecer la fundación.

Mentoría, encuentro anual e ideas con impacto

Uno de los diferenciales del programa es que cada becario tiene un mentor profesional de YPF dentro de su misma disciplina. No es una tutoría genérica: es alguien que conoce el terreno, guía el proceso y acompaña durante la carrera, con un vínculo que aterriza la experiencia universitaria en una conversación concreta con el mundo laboral. Para muchos, esa referencia opera como orientación en momentos claves: decisiones de materias, enfoques, prácticas y expectativas de trabajo.

En paralelo, hay una instancia que funciona como sello del programa: el Encuentro Anual, del que participan alrededor de 300 becarios. Allí se realizan recorridos por instalaciones vinculadas al petróleo, el gas y la generación, con visitas a yacimientos, refinerías y centrales térmicas. En ese mismo marco se organiza el Ideatón, un formato de trabajo intensivo donde los estudiantes diseñan proyectos innovadores para responder a desafíos reales de la industria. Las actividades están lideradas por especialistas de YPF, reconocidos como referentes técnicos.

El recorrido se completa con formación complementaria pensada para el “kit” profesional actual: ciencia de datos, habilidades blandas, innovación, oratoria e idiomas en distintos niveles, con orientación específica para perfiles de ingeniería. La apuesta es clara: no solo sostener una carrera, sino acelerar el desarrollo de talento que el sector necesita, con experiencia, guía y entrenamiento en competencias que hoy pesan tanto como el promedio académico.