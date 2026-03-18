Frutas y verduras más caras: el efecto de las lluvias en los mercados de Mendoza

Las recientes lluvias registradas en Mendoza generaron aumentos temporales en algunas frutas y verduras debido a las dificultades para cosechar y al menor ingreso de mercadería en los mercados. Así lo explicó Omar Carrasco , presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, quien además señaló que la dinámica de precios responde principalmente al comportamiento de la oferta y la demanda.

“Aquí en la provincia de Mendoza tuvimos ese aumento cuando cayeron las tormentas grandes hace una semana y media atrás, pero después se normalizaron los precios”, sostuvo Carrasco en diálogo con MDZ Radio .

El dirigente explicó que el fenómeno climático afectó la disponibilidad de frutas y verduras en los mercados mayoristas durante algunos días. “Recordemos que los mercados se manejan por la oferta y la demanda, entonces cuando no se puede cosechar, en el caso de que llueva fuerte como estos días atrás, entra menos mercadería en el mercado y eso sube los precios”, indicó.

Sin embargo, aclaró que la situación tiende a estabilizarse cuando la actividad productiva vuelve a su ritmo habitual. “Después cuando ya se normaliza la cosecha , los precios vuelven otra vez al curso original”, afirmó.

Entre los productos que registraron incrementos más marcados se encuentra el choclo. “El choclo estaba a la bolsa a siete u ocho mil pesos y llegó ahora a los quince mil pesos y mantiene ese precio”, detalló.

Situación de precios y costos para los productores

Carrasco señaló que, pese a algunas subas en los mostradores, la situación económica del sector productivo continúa siendo compleja. Según explicó, en muchos casos los valores de venta no alcanzan para cubrir los costos de producción.

“Hay precios buenos para el consumidor y un poco duros para el productor”, expresó.

El dirigente ejemplificó la situación con el caso del tomate destinado a la elaboración de salsa. “Un cajón de tomate para salsa lo vas a conseguir entre 6 y 8 mil pesos y cosecharlo solamente te cuesta 2 mil. Más el transporte, más los gastos que tiene de producción y demás, no alcanza a cubrir los costos”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que el sector enfrenta una caída generalizada en las ventas. “Se está luchando para ver si se puede levantar un poco las ventas en los mercados, porque a nivel general han caído, no hay efectivo, mucha transferencia”, afirmó.

Distorsiones en el mercado y pedidos de control

Carrasco también se refirió a las diferencias de precios que pueden observarse entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor final. En ese sentido, mencionó prácticas comerciales que, según indicó, afectan la dinámica del mercado.

“Hay un sistema de venta por ahí en algunos negocios, no en todos, que marcan con una cantidad bastante importante. Un ejemplo, cuando sube la mercadería en el mismo día la suben pero cuando baja se demoran cuatro o cinco días en bajarla”, explicó.

Además, señaló que desde el sector trabajan junto con organismos provinciales para reforzar controles sobre la venta ambulante de productos. “Hemos logrado reunirnos con la policía rural y control y fiscalización de la provincia de Mendoza para entrar a controlar las ventas ambulantes”, indicó.

Según sostuvo, el objetivo es verificar el origen de la mercadería que se comercializa en distintos puntos de la provincia. “Lo que pedimos es que se controle la venta. Entonces, si tienen de dónde la sacaron, el origen y el destino, está todo bien”, concluyó.