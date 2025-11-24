Feriados: cuánto falta para el último fin de semana largo del año

Mientras se termina el último día del fin de semana largo y mañana toca volver al trabajo y a las escuelas, una pregunta empieza a repetirse en charlas, grupos de WhatsApp y buscadores: cuándo es el próximo feriado y qué descansos quedan antes de que termine el año.

Según el calendario oficial que publica la Jefatura de Gabinete en la página del Gobierno nacional, el próximo feriado será el lunes 8 de diciembre , cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, se arma el último fin de semana largo de 2025, ideal para una escapada corta, una reunión familiar, tomarse el tiempo de armar el "pinito" de Navidad o simplemente para sumar un día de descanso antes de las Fiestas.

Después de ese descanso, quedará una sola fecha marcada en rojo en el calendario: la Navidad, que este año se celebrará el jueves 25 de diciembre. Se trata de un feriado inamovible y una de las fechas religiosas más importantes para el mundo cristiano, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús.

De acuerdo al cronograma oficial de feriados nacionales, tras el fin de semana extralargo de noviembre todavía restan solo dos jornadas no laborables en todo el país :

Ambas fechas se aplican en todo el territorio nacional y no se trasladan, a diferencia de otros feriados "trasladables" que pueden moverse para armar fines de semana largos, según lo establece la Ley 27.399 y sus decretos reglamentarios.

Qué pasa con el 24 y el 31 de diciembre

Aunque el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo) no figuran como feriados nacionales ni como días no laborables en la normativa, en la práctica suelen funcionar como jornadas especiales.

En muchos sectores se reducen los horarios de atención o se otorgan asuetos parciales para facilitar los preparativos de las reuniones familiares. Por eso, es habitual que bancos, administración pública, comercios y algunas empresas trabajen solo hasta el mediodía o directamente no abran sus puertas durante esas fechas.

De esta forma, el último tramo del año combinará el fin de semana largo del 8 de diciembre, la Navidad del 25 y esas dos jornadas “cortas” de Nochebuena y Año Nuevo, que modifican el ritmo habitual de las ciudades aunque no estén contempladas como feriados en la ley.

Una vez que pase la Navidad, el siguiente descanso recién llegará con el cambio de año: el 1° de enero de 2026, cuando se celebra el Año Nuevo. También es un feriado inamovible y marca el inicio del próximo calendario de feriados nacionales, que volverá a combinar fines de semana largos, feriados trasladables y celebraciones tradicionales a lo largo de todo el año.