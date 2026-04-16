Ex Potenciar Trabajo: cuánto se cobra en abril 2026 y cuándo pagan el Acompañamiento Social

Después de varios cambios en los programas sociales, el mapa quedó más simple, pero también más acotado. Hoy, lo que alguna vez fue el universo del Potenciar Trabajo se redujo a una única prestación vigente: el Programa Acompañamiento Social . Y en abril de 2026, esa ayuda mantiene sin modificaciones tanto el monto como el esquema de pago.

La confirmación llegó desde el Ministerio de Capital Humano, que sostiene el valor mensual en $78.000. No hay aumentos respecto de meses anteriores. Tampoco cambios en la dinámica de acreditación, que sigue un calendario bastante previsible para quienes ya forman parte del programa.

El dato más buscado por los beneficiarios tiene que ver con el cobro. Este mes, el depósito se realiza el quinto día hábil, que en abril coincide con el jueves 9. Como es habitual, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular.

El monto, por su parte, permanece fijo en $78.000. En un contexto de inflación persistente, la falta de actualización genera preocupación entre quienes dependen de esta asistencia como ingreso principal o complemento.

Más allá de eso, el esquema operativo no presenta novedades: mismo importe, misma modalidad de pago y sin anuncios oficiales de cambios en el corto plazo.

Quiénes pueden acceder al programa

A diferencia de otras etapas del Potenciar Trabajo, el Acompañamiento Social está orientado a grupos específicos considerados en situación de mayor vulnerabilidad. No es un programa abierto.

Programa de Acompañamiento Social Argentina.gob

Entre los principales destinatarios aparecen personas mayores de 50 años con dificultades económicas, y también mujeres con cuatro o más hijos menores de edad. En ambos casos, el foco está puesto en contextos donde el acceso al empleo formal resulta más complejo.

El objetivo declarado del programa es acompañar a estos sectores, no solo con una transferencia de dinero, sino también con herramientas que permitan mejorar sus condiciones de vida en el mediano plazo.

Cómo saber si cobrás en abril

Para quienes tienen dudas sobre si están incluidos o si el pago ya fue depositado, la consulta se puede hacer en pocos pasos. El canal principal es la plataforma digital de Anses o la app Mi Argentina.

Allí, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se puede acceder a la sección “Mis cobros”. Ese apartado muestra las prestaciones activas y los montos correspondientes al mes en curso.

El trámite es simple y no requiere intermediarios. De hecho, desde el organismo recomiendan utilizar siempre los canales oficiales para evitar confusiones o información incorrecta.

Más que un pago: capacitaciones y asistencia

Aunque el ingreso mensual es el aspecto más visible, el programa también incluye otras herramientas. Entre ellas, capacitaciones en temas como salud, educación, nutrición y derechos básicos.

Además, se ofrecen instancias de formación orientadas a impulsar emprendimientos productivos, así como asesoramiento para iniciar trámites jubilatorios en los casos que corresponda.

En algunos casos, también se contempla asistencia material o económica adicional vinculada a la alimentación, especialmente en hogares con mayores niveles de vulnerabilidad.

Con un alcance más limitado que en etapas anteriores, el Acompañamiento Social sigue siendo, en 2026, la principal referencia para quienes formaban parte del antiguo Potenciar Trabajo. Sin cambios recientes en su estructura, el foco está puesto en sostener la asistencia, aunque con interrogantes abiertos sobre su actualización en los próximos meses.