Escándalo tras el ataque en Santa Fe: alumnos de 5° simularon un fusilamiento para presentar el buzo de egresados

La escena, protagonizada por estudiantes con armas de juguete y máscaras, generó fuerte repudio entre padres y docentes tras difundirse en redes sociales.

El video de los egresados se viralizó rápidamente y generó repudio en el colegio.

En las imágenes se ve cómo algunos alumnos de 5° año ingresan a cada una de las aulas con armas de juguete y máscaras, y retiran a los chicos de sus respectivos salones de clase.

El controversial video de los alumnos del colegio en El Palomar Polemica buzo egresados Palomar Este tipo de situaciones es algo habitual a comienzo del año lectivo, donde los alumnos de 5° año buscan formas innovadoras para presentar sus buzos en su último año de secundaria. Pero este caso llegó con gran controversia por la manera en que eligieron hacerlo.

Ya en el patio de este colegio, los alumnos fueron colocando a cada uno del resto de los alumnos en fila y simularon apuntarles y "dispararles" con sus armas mientras estaban arrodillados, donde, de a uno, iban cayendo "fusilados".