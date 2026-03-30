Escándalo tras el ataque en Santa Fe: alumnos de 5° simularon un fusilamiento para presentar el buzo de egresados
La escena, protagonizada por estudiantes con armas de juguete y máscaras, generó fuerte repudio entre padres y docentes tras difundirse en redes sociales.
En medio de un día de mucha conmoción, tras el trágico hecho en Santa Fe donde un adolescente asesinó a otro chico en una escuela, se conoció un estremecedor hecho en El Palomar después de que los alumnos del Colegio Gartenstadt hicieran un video para presentar su buzo de egresados de forma controvertida, simulando un fusilamiento en el patio del colegio.
En las imágenes se ve cómo algunos alumnos de 5° año ingresan a cada una de las aulas con armas de juguete y máscaras, y retiran a los chicos de sus respectivos salones de clase.
El controversial video de los alumnos del colegio en El Palomar
Este tipo de situaciones es algo habitual a comienzo del año lectivo, donde los alumnos de 5° año buscan formas innovadoras para presentar sus buzos en su último año de secundaria. Pero este caso llegó con gran controversia por la manera en que eligieron hacerlo.
Ya en el patio de este colegio, los alumnos fueron colocando a cada uno del resto de los alumnos en fila y simularon apuntarles y "dispararles" con sus armas mientras estaban arrodillados, donde, de a uno, iban cayendo "fusilados".
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, en un día marcado por una tragedia justamente por un tiroteo en una escuela, donde los padres y docentes de la institución cuestionaron el hecho.