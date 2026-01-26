El truco de WhatsApp que te permite ver los mensajes eliminados o borrados

Un nuevo truco de WhatsApp llega para que los usuarios puedan recuperar esos mensajes que fueron borrados.

La curiosidad por saber qué decían esos mensajes que alguien borró en WhatsApp ya tiene una respuesta práctica para quienes usan Android. Aunque normalmente el aviso “Este mensaje fue eliminado” parece no dejar rastro, existe una función del sistema operativo que permite verlos sin recurrir a apps de terceros, preservando la privacidad del usuario.

Los teléfonos Android cuentan con una herramienta integrada llamada historial de notificaciones, la cual registra temporalmente las alertas que recibe el dispositivo. Si se activa esta función, es posible consultar las notificaciones que llegaron antes de que un mensaje fuera borrado, incluso si WhatsApp ya lo eliminó del chat.

Para aprovechar este truco no hace falta instalar nada adicional: se trata de una opción nativa del sistema que, con la configuración adecuada, guarda un registro de los mensajes entrantes.

Cómo habilitar los mensajes eliminados en WhatsApp El proceso es sencillo y está al alcance de cualquier usuario:

Actualizar WhatsApp: Antes que nada, conviene asegurarse de tener la app en su versión más reciente desde Google Play Store para evitar problemas de compatibilidad con las notificaciones.

Activar notificaciones de alta prioridad: Dentro de WhatsApp, en Ajustes > Notificaciones, hay una opción para marcar los avisos con alta prioridad. Esto hace que las notificaciones se muestren de forma destacada y se registren mejor en el historial.

Encender el historial de notificaciones: En los ajustes del teléfono, hay que ingresar a Notificaciones > Ajustes avanzados y activar el Historial de notificaciones. A partir de ese momento, el sistema empezará a almacenar todas las notificaciones.

Consultar los mensajes borrados: Cuando alguien elimina un mensaje en una conversación, ese texto puede seguir visible en el historial del sistema. Basta con entrar al historial desde los ajustes para buscar las notificaciones de WhatsApp y leer lo que antes se borró. Mensajes WhatsApp - Portada WhatsApp. shutterstock.com Una de las principales ventajas de este método es que no se requiere descargar aplicaciones externas, lo que minimiza la exposición de datos personales o riesgos de seguridad asociados con software de terceros. Además, al ser una función del propio sistema Android, no exige permisos adicionales complejos.