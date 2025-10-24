El Renaper abre este fin de semana para entregar DNI antes de votar

El Renaper atenderá de forma excepcional el sábado 25 y domingo 26 de octubre para que los ciudadanos retiren su documento antes de votar.

De cara a las elecciones legislativas, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que mantendrá guardias especiales durante el fin de semana para garantizar que nadie quede sin la posibilidad de votar por falta de documento. Los centros de documentación permanecerán abiertos el sábado 25 y domingo 26 de octubre exclusivamente para la entrega de DNI ya tramitados.

Las autoridades aclararon que solo podrán retirarse aquellos documentos cuyo trámite haya sido iniciado previamente y se presente el comprobante correspondiente. La medida busca facilitar el acceso al DNI a los electores que aún no lo recibieron antes de los comicios.

Medida del Renaper En la provincia de Buenos Aires, el Renaper habilitará trece centros de documentación con atención entre las 8 y las 17 horas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires abrirán tres sedes —Paseo Colón, Central y Palermo— con horarios similares. También se dispusieron guardias especiales en las ciudades de Rosario y Córdoba, donde se atenderá al público para completar la entrega de documentos pendientes.

El organismo recordó que todos los ejemplares válidos del DNI, ya sea en formato libreta o tarjeta, sirven para emitir el voto, incluso aquellos que tienen la leyenda “no válido para votar”, siempre que no correspondan a una versión anterior a la registrada en el padrón.