El pronóstico indicó que hoy gran parte de Argentina está bajo alerta meteorológica
El pronóstico emitió dos alertas amarilla para este lunes. Conocé qué provincias se verán afectadas.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes rigen alertas meteorológicas en distintas regiones de Argentina. Por un lado, se esperan tormentas fuertes en amplias zonas del centro y norte del país, mientras que en el sur habrá vientos intensos con ráfagas muy fuertes.
La alerta amarilla por tormentas alcanza a San Luis, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
En estas provincias, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de manera puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas y sectores con drenaje deficiente.
Además, el SMN mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas regiones se esperan vientos del oeste o sudoeste con velocidades de 40 a 60 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, e incluso superarse de forma puntual. Estas condiciones pueden generar complicaciones en rutas, zonas abiertas y actividades al aire libre.
Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos y circular con precaución en las zonas afectadas.