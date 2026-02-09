El pronóstico indicó que hoy gran parte de Argentina está bajo alerta meteorológica

La alerta por tormentas complica el tiempo en varias provincias, con granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes rigen alertas meteorológicas en distintas regiones de Argentina. Por un lado, se esperan tormentas fuertes en amplias zonas del centro y norte del país, mientras que en el sur habrá vientos intensos con ráfagas muy fuertes.

La alerta amarilla por tormentas alcanza a San Luis, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En estas provincias, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de manera puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas y sectores con drenaje deficiente.

En el sur, el tiempo seguirá inestable: la alerta por vientos fuertes prevé ráfagas que pueden llegar a 90 km/h. Además, el SMN mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas regiones se esperan vientos del oeste o sudoeste con velocidades de 40 a 60 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, e incluso superarse de forma puntual. Estas condiciones pueden generar complicaciones en rutas, zonas abiertas y actividades al aire libre.