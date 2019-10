El mensaje de Grabois a Macri: "Exíjales a sus funcionarios que no compren ni vendan droga"

El dirigente social Juan Grabois lanzó hoy un polémico pedido al presidente Mauricio Macri. A través de la red social Twitter, demandó que el mandatario exija "a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo (sobre la droga) y no compren (ni vendan)".

El líder de la CTEP lanzó el mensaje a través de la red social Twitter. "Nosotros combatimos el narcotráfico y la cultura de la muerte todos los días, con un rotundo ¡no a la droga! Si ud está en la misma línea, no sea hipócrita: exigale (sic) a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan)", publicó.

Nosotros combatimos el narcotráfico y la cultura de la muerte todos los días, con un rotundo ¡no a la droga! Si ud está en la misma línea, no sea hipócrita: exigale a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan). pic.twitter.com/0jVgWHNWAO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 10, 2019

El posteo está acompañado por una foto del jefe de Estado junto al intendente de Paraná, Sergio Varisco, procesado en una causa judicial en la que se investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes.