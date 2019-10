Bullrich le respondió a Kicillof: "A los narcos los metemos presos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó esta mañana contra el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había considerado ayer que existe gente que vende droga "porque se quedó sin trabajo".

Bullrich utilizó Twitter para responderle al ex ministro de Economía. "A los narcos los metemos presos", escribió.

Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio.



pic.twitter.com/rl5aDIn4JJ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2019

"Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio", agregó la funcionaria a través de la red social del pajarito.

"Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la PBA en una zona liberada", expresó, como respuesta a los dichos del candidato. En una entrevista que concedió anoche al programa Debo Decir, el exministro de Economía afirmó que hay bonaerenses que se quedaron sin trabajo y comenzaron a vender drogas para sobrevivir.

Además, en diálogo con Infobae, la ministra señaló que "me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión".

El candidato pasó por televisión con declaraciones polémicas.

“Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, dijo Kicillof en referencia a las cifras de desempleo.