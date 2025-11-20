El Gobierno suspendió las clases por viento zonda en 3 departamentos de Mendoza

La medida se tomó luego de las recomendaciones que llegaron desde la Dirección de Defensa Civil.

Por este motivo, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde "en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael y General Alvear".

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima de este jueves alcanzará los 31° y la mínima caerá hasta los 5°, dejando una mañana muy fría para la época.

La provincia estará atravesada por dos alertas meteorológicas, vinculadas a la presencia de viento Zonda y, más tarde, a la llegada de viento sur.

Durante la tarde, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda, que abarca los siguientes departamentos:

Junín

Rivadavia

Luján de Cuyo

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

General Alvear

San Rafael

Malargüe

Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Hacia la noche, otra parte de la provincia quedará bajo una segunda alerta amarilla, esta vez por viento del sector sur, afectando al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El SMN detalló que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”."

Este ingreso de aire frío podría intensificar el descenso térmico durante la madrugada del viernes.

Mirá las recomendaciones para cuidarte del viento Zonda