Mendoza en alerta por Zonda y viento sur: a qué hora se esperan las fuertes ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de la provincia y otra por vientos del sur hacia la noche. La máxima será de 29° y la mínima de 5°.
Este jueves 20 de noviembre, Mendoza volverá a tener un día ventoso y fresco, con un marcado descenso de la temperatura respecto de jornadas anteriores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 29° y la mínima caerá hasta los 5°, dejando una mañana muy fría para la época.
La provincia estará atravesada por dos alertas meteorológicas, vinculadas a la presencia de viento Zonda y, más tarde, a la llegada de viento sur.
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza
Durante la tarde, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda, que abarca los siguientes departamentos:
- Junín
- Rivadavia
- Luján de Cuyo
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- General Alvear
- San Rafael
- Malargüe
Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".
Qué departamentos de Mendoza están en alerta por vientos del sur
Hacia la noche, otra parte de la provincia quedará bajo una segunda alerta amarilla, esta vez por viento del sector sur, afectando al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El SMN detalló que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”."
Este ingreso de aire frío podría intensificar el descenso térmico durante la madrugada del viernes.
El pronóstico para los últimos tres días de la semana
El viernes será un día soleado, sin alertas meteorológicas, con una máxima de 30° y una mínima de 12°, marcando un leve repunte de la temperatura.Para el sábado y el domingo, el calor volverá a ganar presencia, con 31° y 32° respectivamente. Se esperan jornadas soleadas, con algo de nubosidad únicamente durante la madrugada.