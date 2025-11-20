Mendoza en alerta por Zonda y viento sur: a qué hora se esperan las fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de la provincia y otra por vientos del sur hacia la noche. La máxima será de 29° y la mínima de 5°.

En la tarde hay alerta por viento zonda en gran parte de Mendoza.

Este jueves 20 de noviembre, Mendoza volverá a tener un día ventoso y fresco, con un marcado descenso de la temperatura respecto de jornadas anteriores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 29° y la mínima caerá hasta los 5°, dejando una mañana muy fría para la época.

La provincia estará atravesada por dos alertas meteorológicas, vinculadas a la presencia de viento Zonda y, más tarde, a la llegada de viento sur.

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza Durante la tarde, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda, que abarca los siguientes departamentos:

Junín

Rivadavia

Luján de Cuyo

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

General Alvear

San Rafael

Malargüe Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

mapa_alertas (16) Mendoza tendrá un jueves ventoso, con Zonda en varias zonas. Qué departamentos de Mendoza están en alerta por vientos del sur Hacia la noche, otra parte de la provincia quedará bajo una segunda alerta amarilla, esta vez por viento del sector sur, afectando al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El SMN detalló que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”."