Un club de España trae profesores y DT's a Mendoza en busca de talentos: los detalles

Luego del éxito de la edición 2024, desde 15 al 19 de diciembre de este año, organizará un Summer Camp con profesores y técnicos del Real Sporting de Gijón de España . Lo organiza la empresa Gimenez Riili en su predio Pueblo Nuevo, de Guaymallén, con profesores y técnicos del club español. Este evento promete congregar a muchos juveniles del fútbol de Mendoza.

La empresa mendocina, en conjunto con su socio THE FUTBOL.OFFICE, organización radicada en Valencia, España, organizará la segunda edición del summer camp con más de 180 chicos con el Real Sporting de Gijón .

El Sporting es uno de los clubes más prestigiosos de España, su estadio el Molinon es el más antiguo de ese país y su centro de entrenamiento de Mareo está entre los 8 mejores de España . El summer camp se realizará en el Pueblo Nuevo CAMP en el distrito #GoEast fundado por Gimenez Riili Desarrollos Inmobiliarios.

El proyecto se enfocará en jugadores de 6 a 18 años divididos en 8 categorías masculinas y femeninas. Se trata de un programa de entrenamiento intensivo, en donde se busca mejorar tanto las habilidades motrices de los jugadores, como la técnica con la que se desarrollan en el deporte. La idea es promover el modelo de escuela propio del Sporting de Gijón , tomando así un formato de nivel Internacional. La premisa es transmitir la filosofía de trabajo llevándola desde el Principado de Asturias hacia el resto del mundo.

El club español ha hecho una alianza estratégica con el Pueblo Nuevo Football Club como su socio (sede en Argentina) con el objetivo de lograr tanto un enriquecimiento para los jugadores participantes, en el desarrollo de este nuevo proyecto internacional.

"En junio de este año fueron enviados 6 chicos de nuestro semillero, FADEP y de Godoy Cruz al Campus Modelo de Mareo, la sede del equipo de primera división del Sporting, donde estuvo en un internado intensivo de 12 días con 20 chicos de todas partes del mundo", señaló Juanchi Gimenez Riili, cofundador de la empresa radicada en Guaymallén.

"GR en conjunto con el Sporting va a seleccionar un jugador para participar en el próximo campus en España, mientras que el RSG va a otorgar becas para viajar en el 2027", comentó Pablo Gimenez Riili, cofundador.

El valor de la propuesta será de $225.000 (puede pagarse en 3 cuotas) "para que sea posible para la mayor cantidad de chicos", aclara Jorge Gil de Pareja, CEO de THE FUTBOL OFFICE, agencia radicada en Valencia.

* Para interesados en inscribirse, contactarse con Ema Maza al 2616751702 o directamente en las oficinas de Gimenez Riili Desarrollos Inmobiliarios en Pueblo Nuevo, Guaymallén.