El Gobierno de la Ciudad dará $100 millones a vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que destinará $100 millones en asistencia económica para los vecinos del complejo “Estación Buenos Aires”, del plan Procrear, que resultaron afectados por el derrumbe de la losa de un estacionamiento ocurrido en Parque Patricios a principios de marzo.

La ayuda será por única vez y está destinada a cubrir gastos que afrontaron las familias durante los días en que no pudieron regresar a sus viviendas.

Para acceder al beneficio, los vecinos deberán inscribirse en el programa y presentar documentación que será relevada por personal del Gobierno porteño en cada uno de los departamentos.

El derrumbe de Parque Patricios que provocó el desalojo de los vecinos y que ahora obtendrán asistencia económica del Gobierno de la Ciudad.

Reingreso de los vecinos de la Ciudad y medidas fiscales

Según informó la Ciudad, tras los trabajos realizados por la empresa constructora y el informe de la Guardia de Auxilio, la Fiscalía interviniente autorizó el reingreso de los vecinos al considerar que están garantizadas las condiciones de seguridad estructural del complejo.

De todos modos, el Gobierno porteño indicó que mantiene soluciones habitacionales disponibles para quienes las necesiten.

Además, se dispuso prorrogar el pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para los damnificados. También se informó que quedarán exentos del pago de Patentes aquellos vecinos cuyos vehículos hayan resultado afectados por el derrumbe.