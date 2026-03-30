El Gobierno de la Ciudad dará $100 millones a vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios
Los vecinos que sufrieron el derrumbe de sus hogares en Parque Patricios recibirán asistencia económica por parte del Gobierno de la Ciudad. Los montos se entregarán por el tipo de unidad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que destinará $100 millones en asistencia económica para los vecinos del complejo “Estación Buenos Aires”, del plan Procrear, que resultaron afectados por el derrumbe de la losa de un estacionamiento ocurrido en Parque Patricios a principios de marzo.
La ayuda será por única vez y está destinada a cubrir gastos que afrontaron las familias durante los días en que no pudieron regresar a sus viviendas.
Cómo será la asistencia económica
Para acceder al beneficio, los vecinos deberán inscribirse en el programa y presentar documentación que será relevada por personal del Gobierno porteño en cada uno de los departamentos.
Los montos se otorgarán según el tipo de unidad:
$500.000 para departamentos de un ambiente
$600.000 para dos ambientes
$700.000 para tres ambientes
$500.000 para cuatro locales comerciales afectados
El total destinado a esta asistencia alcanza los $100 millones.
Reingreso de los vecinos de la Ciudad y medidas fiscales
Según informó la Ciudad, tras los trabajos realizados por la empresa constructora y el informe de la Guardia de Auxilio, la Fiscalía interviniente autorizó el reingreso de los vecinos al considerar que están garantizadas las condiciones de seguridad estructural del complejo.
De todos modos, el Gobierno porteño indicó que mantiene soluciones habitacionales disponibles para quienes las necesiten.
Además, se dispuso prorrogar el pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para los damnificados. También se informó que quedarán exentos del pago de Patentes aquellos vecinos cuyos vehículos hayan resultado afectados por el derrumbe.