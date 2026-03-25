Alerta en Parque Patricios: los motivos de la nueva evacuación del edificio que tuvo un derrumbe

El hecho ocurre luego de un poco más de tres semanas desde el 3 de marzo, día en el que se derrumbó la cochera en Parque Patricios.

Este martes, uno de los edificios del complejo de departamentos ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios volvió a ser evacuado luego de un poco más de tres semanas desde el 3 de marzo, día en el que se produjo el desmoronamiento de la cochera.

El episodio, que ocurrió ayer por la tarde, se dio en un contexto de fuerte incertidumbre para los vecinos, muchos de los cuales todavía no habían regresado a sus casas y se alojaban en hoteles desde hace más de 20 días.

Por qué se volvió a evacuar el edificio de Parque Patricios Colapso en Parque Patricios Según se informó, el episodio se dio en la torre A, la más alta del complejo y la que había sido apuntalada tras el derrumbe de la cochera.

Allí, los vecinos se alarmaron cuando se rompió una ventana. Quien se dio cuenta fue una vecina del segundo piso al regresar a su departamento y encontrar que la ventana de su balcón había estallado hacia el interior, con los vidrios esparcidos en el piso.

Asimismo, se detectaron levantamientos y roturas de cerámicos en el primer y segundo piso. De esta forma, el suceso obligó a un nuevo operativo preventivo mientras se evalúan los daños y las posibles causas del incidente.