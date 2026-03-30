El Gobierno creó nuevas categorías de becas deportivas: cuáles son los montos

Desde hoy existen nuevas categorías para las becas deportivas que otorga el Estado a atletas de alto rendimiento. Los montos.

Los Juegos Evita y las becas deportivas a los atletas argentinos.

El Gobierno nacional confirmó una modificación en el régimen de becas para deportistas de alto rendimiento, entrenadores y profesionales del área e incorporó al sistema las categorías denominadas “Excelencia Sudamericana” y los famosos Juegos Evita. Estos cambios buscan ajustar el sistema al ciclo olímpico con proyección hacia Los Angeles 2026.

La categoría Excelencia Sudamericana se dirige a deportistas que no obtuvieron medallas en mundiales o panamericanos, mientras que la segunda premia logros en los juegos nacionales para identificar talentos de forma temprana. Así lo estableció en la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto oficial señala que la incorporación de la categoría relativa a los juegos nacionales tiene como fin “validar, a través del presente beneficio, el mérito deportivo dentro del Régimen de Becas”.

En cuanto al impacto financiero de la medida, el documento aclara que “el dictado del presente acto no implica erogación presupuestaria por parte de este organismo”.

Los nuevos cuadros de categorías y sus pagos mensuales para deportistas estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2027. Asimismo, la normativa prorroga hasta la misma fecha las sumas destinadas a “Entrenadores, Profesionales de Ciencias Aplicadas al Deporte y Personal Técnico Administrativo”.