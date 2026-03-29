Becas Progresar 2026: cuáles son los requisitos para inscribirse

Las Becas Progresar volvieron a abrir su inscripción para 2026 y, con el inicio de la primera etapa, también quedaron definidos los requisitos que deben cumplir quienes quieran acceder al beneficio.

La convocatoria fue oficializada por la Secretaría de Educación a través de la Resolución 172/2026 y abarca las líneas de educación obligatoria, nivel superior, enfermería y formación profesional.

En esta nueva edición, uno de los puntos centrales de Becas Progresar sigue siendo el tope de ingresos. El programa exige que los ingresos del postulante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, aunque en ese cálculo no se toman como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, la inscripción debe hacerse de manera online, con validación previa en Mi Argentina y completando tanto los datos personales como la información académica .

Para la línea de finalización de la educación obligatoria, las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 24 años, siempre que sean alumnos regulares. También pueden inscribirse personas de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años y, en determinados grupos priorizados, no rige un límite máximo de edad. En este caso, la primera convocatoria ya está abierta desde el 27 de marzo y seguirá hasta el 24 de abril.

En el caso de educación superior, los requisitos cambian. Los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que para estudiantes avanzados el límite se extiende hasta los 30. Enfermería, en cambio, no tiene tope máximo de edad, aunque sí exige haber terminado el secundario sin adeudar materias al momento de anotarse y cursar en instituciones habilitadas. Para estas líneas, la inscripción irá del 6 al 30 de abril.

La línea de formación profesional también forma parte de Becas Progresar 2026 y está orientada a quienes realicen cursos o trayectos validados por el INET. En general, apunta a personas de entre 18 y 24 años, pero ese límite puede ampliarse hasta los 35 en casos de personas sin trabajo formal registrado o a cargo de un hogar monoparental con hijos menores. Para esta modalidad, la inscripción estará habilitada entre el 27 de abril y el 27 de noviembre.

Otro dato importante es el monto. Para todas las líneas, el valor mensual fue fijado en $35.000. De ese total, los beneficiarios cobran habitualmente el 80% mes a mes, mientras que el 20% restante se liquida una vez que se acredita la regularidad académica. La normativa también establece que las becas pueden durar hasta 12 meses en la primera convocatoria y hasta seis meses en una segunda instancia.

A eso se suma una obligación que el Gobierno remarcó para este año: quienes accedan a Becas Progresar deberán mantener actualizada su información y notificar cambios académicos, personales, familiares, patrimoniales o laborales dentro de los 30 días por los canales oficiales correspondientes. Así, con la inscripción ya abierta, el foco ahora está puesto en revisar bien cada requisito y anotarse dentro del plazo de la línea que corresponda.