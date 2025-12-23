El duro comunicado de actores contra tres Vendimias departamentales

El calendario de Vendimias departamentales sigue avanzando y con él las polémicas por la situación laboral de quienes protagonizan la puesta en escena: bailarines, actores y músicos. Un nuevo reclamo salarial expresado a través de un fuerte comunicado pone el tema sobre la mesa tal y como sucedió en años anteriores.

Solo tras vendimias se han llevado a cabo: Guaymallén, Luján de Cuyo y San Martín. Ninguna estuvo exenta del reclamo por parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, en su delegación Mendoza, quien este martes emitió un duro comunicado repudiando las elecciones arbitrarias de artistas y los bajos salarios.

Exclusivamente sobre los municipios de San Martín y Luján de Cuyo (cuyas Vendimias fueron este fin de semana) se los acusó de "precarizar con el dedo". "Se anuncia cultura, se promete trabajo local, se habla de identidad y tradición. Pero cuando empieza a rascarse un poco la superficie, aparece siempre el mismo mecanismo: no hay concursos, no hay castings, no hay reglas claras. Hay decisiones tomadas a puertas cerradas, contrataciones indirectas y artistas obligados a aceptar condiciones que vulneran derechos laborales", señalaron en el comunicado.

"En estas Vendimias, los municipios no contrataron artistas. Contrataron a directores o responsables de ballets que determinan arbitrariamente el pago a los y las trabajadoras. A esto se le suma la participación de menores de edad. Niños, niñas y adolescentes que trabajan por fuera de la normativa legal. Los trabajadores no acceden a la información de los seguros contratados para casos de accidente o enfermedad laboral, lo que siembra claras dudas de su existencia", advirtieron.

"Cuando se intenta dialogar, preguntar, la respuesta fue el silencio, la evasiva o la amenaza indirecta a los trabajadores. Porque la dedocracia funciona mejor cuando nadie pregunta, cuando nadie reclama y cuando cada artista siente que está solo, agradeciendo lo poco que le tocó para no quedarse afuera la próxima vez", expresaron.

En el comunicado, desde la Asociación de Actores y Actrices Argentina advirtieron que el problema es "aceptar como natural un sistema que tira por la borda años de lucha por salarios dignos, contratos claros y reconocimiento profesional".

Un reclamo por la Vendimia de Guaymallén

La Vendimia de Guaymallén fue la primera en llevarse a cabo. Fue especial porque por primera vez se implementó la elección de reina departamental y no representante, en cinco años.

Aún así, fue sujeto de críticas por parte de la organización, quien en otro comunicado denunció el sábado pasado que la Comuna exigía a los artistas tomarse una foto en el escenario, con el vestuario y durante la función; con el objetivo de "justificar" su actuación y así poder cobrar.

Guaymallén tuvo su fiesta departamental de la Vendimia

"Esta exigencia, que roza lo absurdo, no solo evidencia una falta total de control y planificación por parte del contratante, sino que además pone en duda el profesionalismo de los artistas, como si su presencia en escena, luego de semanas de ensayos y preparación, debiera ser probada mediante una imagen", señalaron en el comunicado.

Además indicaron que a esta supuesta irregularidad se le repiten "sistemáticamente" otras como ausencia de contratos laborales, los cualess -según denuncian- fueron reemplazados por un reglamento y una orden de compra. "Un mecanismo que cosifica a los trabajadores, tratándolos como un objeto transaccional y no como sujetos de derecho", señalaron.

"Además, la falta de información clara y precisa sobre la cobertura de seguros durante el período de ensayos y funciones, exponiendo a los artistas a riesgos laborales sin garantías mínimas", agregaron luego.