El arte cuyano brilla en el ECA con la apertura del Salón Regional Vendimia 2025-2026

Este viernes 5 de diciembre, a las 20, quedará inaugurada en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli ( ECA ) la nueva edición del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia , la exhibición más relevante del calendario artístico de Cuyo. La muestra podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 14 de marzo de 2026.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, el Salón cumple un rol central en la promoción, estímulo y reconocimiento de la producción visual del oeste argentino, además de ampliar el patrimonio artístico de Mendoza .

La exposición presenta una selección de obras provenientes de múltiples lenguajes y disciplinas:

En total, 113 artistas de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja fueron elegidos para esta edición, conformando un panorama amplio y actual de la producción artística regional.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Cecilia Carreras, Toty Reynaud, Inés Breccia, Verónica Aguirre y Valeria Righi, todas figuras con reconocida trayectoria en las artes visuales. La curaduría recae en Pablo Chiavazza, mientras que Valeria Verzi participa como veedora en representación de la Subsecretaría de Cultura.

Premios y estímulos para la creación en la región

El certamen otorga tres premios adquisición destinados a incrementar el acervo artístico provincial:

Primer premio: $1.500.000

Segundo premio: $1.300.000

Tercer premio: $1.000.000

Además, se entregarán tres menciones honoríficas de $350.000 cada una, como incentivo a artistas destacados.

Un espacio clave para el arte de Cuyo

El Salón Regional de Artes Visuales Vendimia se consolida como un espacio fundamental para la visibilización y proyección del arte contemporáneo de la región, permitiendo que artistas emergentes y consagrados dialoguen en una misma exhibición.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el ECA Eliana Molinelli hasta el 14 de marzo de 2026. La Subsecretaría de Cultura invita a toda la comunidad mendocina y visitante a recorrer esta nueva edición del Salón, un punto de encuentro indispensable para comprender y celebrar la creación visual del oeste argentino.