A pura música y Malbec: Luján de Cuyo eligió a su Reina departamental en una fiesta única con la presencia de Alejandro Lerner

El calendario de festivales en Mendoza arde y Luján de Cuyo se llevó todos los flashes este sábado 20 de diciembre. La cita obligada para los amantes de las tradiciones y los shows en vivo fue en el Parque Ferri, ubicado en la intersección de Azcuénaga y Chiclana.

Con las estrellas como protagonistas y una propuesta de acceso libre y gratuito, el municipio reafirmó su identidad lujanina en una velada que cruzó la emoción de la música popular con el despliegue escénico de primer nivel.

La apuesta de la noche arrancó a las 20:30 con una gran figura de la música nacional: la presentación de Alejandro Lerner. El músico, que ostenta el título de ser el compositor argentino más versionado de su generación, repasó sus más de 40 años de trayectoria y fue el encargado de la previa a la gran Fiesta de la Vendimia del departamento lujanino.

Pasadas las 22, el escenario se transformó para recibir a la obra “Alquimia del Malbec ”. Bajo la mirada creativa de Pedro Marabini y Omar Escales, el show rindió tributo al esfuerzo rural y la epopeya del vino. Además, la narrativa visual y coreográfica capturó la esencia de la tierra en el marco de los 90 años de la Vendimia como hito provincial.

Este año, en lo que refiere a la elección de las reinas vendimiales, el distrito de Carrodilla rompió los esquemas al presentarse con dos candidatas, un movimiento que refleja el pulso y crecimiento de una comunidad que busca pisar fuerte en la corona departamental.

vendimia de lujan reina 2026 Javiera Bravo, flamante Reina de Luján de Cuyo 2026. Maru Mena

La coronación fue el clímax de una noche donde la competencia real se unió con el reconocimiento a los trabajadores del surco y la industria vitivinícola; luego de la gran presentación de cada una de las candidatas y el conteo total de los votos, la gran elegida de la noche es Javiera Bravo, oriunda del distrito Vistalba y será acompañada durante todo el año vendimial por Valentina Anton como su Virreina, quién representó al distrito de Mayor Drummond y peleó el puesto en última instancia con la representante de Ciudad con la que obtuvo la misma cantidad de votos, tras un desempate se consagró.

vendimia de lujan virreina Valentina Anton, Virreina de Luján de Cuyo 2026. Maru Mena

Luján de Cuyo no solo celebró una cosecha; proyectó su gran patrimonio hacia el futuro con un evento popular que combinó técnica moderna y raíces profundas. Entre canciones icónicas y el brindis por la nueva reina, el departamento dejó bien en claro por qué su Vendimia es un engranaje clave en el motor cultural de Mendoza.