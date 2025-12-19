Polémica por una doble candidatura en la previa de la Vendimia de Luján de Cuyo

El foco del conflicto está puesto en Carrodilla, un distrito que estará representado de manera poco habitual en la elección que se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre.

El departamento de Luján de Cuyo vive días intensos en la antesala de uno de los eventos más esperados del año. Este sábado 20 de diciembre se realizará la elección de la reina departamental de la Vendimia 2026, pero la celebración llega atravesada por una fuerte polémica que no pasó desapercibida.

El foco del conflicto está puesto en Carrodilla, un distrito que estará representado de manera poco habitual. El distrito presentará a dos candidatas para la elección, una decisión que surge como consecuencia directa de un conflicto arrastrado desde la coronación distrital realizada el pasado 9 de noviembre.

CARRODILLA - Lara Iacopini Lara Iacopini En aquella noche, Lara Iacopini había sido proclamada soberana del distrito. Sin embargo, su elección quedó rápidamente bajo cuestionamiento. La joven, hija de la exreina Mariana Bosco, fue desplazada posteriormente mediante un decreto municipal, tras denuncias vinculadas al presunto uso de un DNI falso durante el proceso.

Ante ese escenario, la organización resolvió avanzar con una alternativa. Paula Portillo, quien había sido elegida como Virreina, pasó a ocupar de manera provisoria el lugar de Reina de Carrodilla, mientras se activaban las instancias administrativas y se analizaba la situación de su antecesora.

CARRODILLA - Paula Portillo Paula Portillo Desde el municipio buscaron llevar claridad sobre el tema, aunque sin dar definiciones concluyentes. Señalaron que “hay un trámite administrativo en curso”, lo que explica por qué ambas jóvenes están habilitadas para participar de la elección departamental.