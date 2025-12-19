Luján de Cuyo presentó a sus candidatas: votá tu favorita para elegir la reina de la gente

Luján de Cuyo ya tiene a sus candidatas vendimiales para la fiesta que se realizará el 20/12 en el Parque Ferri. Votá a tu favorita al final de la nota.

Votá por tu favorita para la corona departamental.

Luján de Cuyo volvió a encender una de las fibras más profundas de su identidad vendimial con una noche de gran emoción y sentido de pertenencia. En la plaza Rincón de Agrelo, el departamento celebró la Bendición de los Frutos, una de las ceremonias más significativas del calendario mendocino, y al mismo tiempo presentó oficialmente a sus candidatas distritales, quienes comenzaron a transitar el camino hacia la Vendimia Departamental 2026.

El encuentro reunió a familias, productores, trabajadores rurales y autoridades, y marcó, como cada temporada, el inicio simbólico de la Vendimia. No se trató solo de un acto protocolar, sino de una tradición donde se puso en valor el esfuerzo silencioso de quienes hacen posible la cosecha y sostienen la cultura del vino mendocino. En ese marco, la presentación de las candidatas distritales mostró a cada joven que representa a su distrito y a su gente, fortaleciendo la idea de que la Vendimia se construye desde cada rincón del territorio.

De esta manera, Luján de Cuyo comenzó a palpitar una nueva Vendimia, que tendrá su punto más alto el próximo sábado 20 de diciembre, cuando se realice la Fiesta de la Vendimia Departamental en el Parque Ferri. La celebración contará con la actuación especial de Alejandro Lerner y continuará con la fiesta “Alquimia del Malbec”.