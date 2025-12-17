Por seguridad vial, una calle de Vistalba pasará a tener sentido único

La arteria tendrá sentido único de circulación en un tramo estratégico del Vistalba, con el objetivo de reducir accidentes.

La medida apunta a mejorar la visibilidad y el ordenamiento del tránsito en una intersección considerada de riesgo.

La medida alcanza al tramo comprendido entre las calles Laguna de Llancanelo y Avenida Vendimia, que pasará a tener circulación exclusiva en sentido Norte–Sur.

La decisión se fundamenta en la necesidad de ordenar el tránsito en una intersección de alta circulación y escasa visibilidad, donde se han registrado numerosos accidentes viales. Avenida Vendimia es una arteria clave del departamento, ya que conecta los distritos de Ciudad y Vistalba, lo que incrementa el flujo vehicular en la zona.

Detalles de la ordenanza Según detalla la ordenanza, la falta de ochavas y el ángulo recto que se forma en el cruce de ambas calles generan un punto crítico para la seguridad vial. Frente a esta situación, y ante los reclamos de vecinos de barrios aledaños, el municipio avanzó con una solución inmediata para disminuir riesgos y mejorar la circulación.

La norma también instruye al Departamento Ejecutivo municipal a implementar la cartelería correspondiente, instalar elementos de seguridad y difundir el nuevo sentido de circulación, con el fin de garantizar que conductores y peatones estén debidamente informados.