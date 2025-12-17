Por seguridad vial, una calle de Vistalba pasará a tener sentido único
La arteria tendrá sentido único de circulación en un tramo estratégico del Vistalba, con el objetivo de reducir accidentes.
El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó la Ordenanza Nº 14976, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que dispone el cambio de sentido de circulación de la calle Embalse el Carrizal, en el distrito de Vistalba.
La medida alcanza al tramo comprendido entre las calles Laguna de Llancanelo y Avenida Vendimia, que pasará a tener circulación exclusiva en sentido Norte–Sur.
La decisión se fundamenta en la necesidad de ordenar el tránsito en una intersección de alta circulación y escasa visibilidad, donde se han registrado numerosos accidentes viales. Avenida Vendimia es una arteria clave del departamento, ya que conecta los distritos de Ciudad y Vistalba, lo que incrementa el flujo vehicular en la zona.
Detalles de la ordenanza
Según detalla la ordenanza, la falta de ochavas y el ángulo recto que se forma en el cruce de ambas calles generan un punto crítico para la seguridad vial. Frente a esta situación, y ante los reclamos de vecinos de barrios aledaños, el municipio avanzó con una solución inmediata para disminuir riesgos y mejorar la circulación.
La norma también instruye al Departamento Ejecutivo municipal a implementar la cartelería correspondiente, instalar elementos de seguridad y difundir el nuevo sentido de circulación, con el fin de garantizar que conductores y peatones estén debidamente informados.
El cambio de sentido tendrá carácter transitorio hasta que se concrete el desarrollo urbanístico de un terreno lindero, lo que permitiría ensanchar la calzada y generar las ochavas reglamentarias. De esta manera, la Municipalidad de Luján de Cuyo busca reforzar la seguridad vial y brindar una respuesta concreta a una problemática histórica del sector.
El texto publicado en el Boletín Oficial