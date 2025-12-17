Promociones de indumentaria en Navidad 2025: el piso es 30% y el "salto" llega al 40%

Un informe muestra un estándar de 25-30% en ropa, picos de 40% en femenina e infantil y que el tope de reintegro define el ahorro real.

Es diciembre y estallan las promociones. Pero en esta Navidad 2025, lejos de un desorden generalizado, el mercado de indumentaria muestra una estructura clara. Así lo revela el nuevo análisis de una app que compara promociones y descuentos disponible de forma gratuita para iOS y Android.

La primera conclusión del relevamiento, que incluye en este caso más de cien promociones de 23 marcas de alcance nacional, es inequívoca: la Argentina tiene un piso promocional de 25 a 30%. Este último descuento también es el máximo para la indumentaria masculina, gracias a las promociones de BBVA Francés con Kevingston y de Naranja X o Banco de Santa Fe con Macowens, por ejemplo.

La mayoría de las promociones se ubica exactamente en ese rango Es la línea de flotación del mercado, el mínimo necesario para competir. El porcentaje se volvió el estándar que el consumidor espera encontrar, y los comercios parecen haberlo asumido como tal. Pero sobre ese piso aparece un número que sí mueve la aguja: el 40%, en marcas de indumentaria femenina. Ese comportamiento no es casual. Estos segmentos concentran la mayor presión estacional de diciembre: regalos, conjuntos de verano, ropa para fiestas, primeras compras para vacaciones. Pero, además, el 40% de descuento suele estar impulsado por el sistema financiero”, explica el emprendedor. La financiación juega otro partido, aunque igual de importante. Las 3 cuotas sin interés dominan el escenario como el beneficio más frecuente en todas las categorías. Las 6 cuotas ganan terreno en marcas de ticket medio y elevado, y las 12 cuotas aparecen sólo en casos puntuales.

vista-traseira-do-casal-com-sacos-de-compras-1 Es diciembre y estallan las promociones. Pero en esta Navidad 2025 Archivo MDZ. No obstante, hay un punto crítico que pasa desapercibido en muchas comunicaciones comerciales, pero que el estudio resalta con claridad: el tope de reintegro es el verdadero corazón del ahorro. Dos promociones pueden ofrecer el mismo 30%, pero si una devuelve 3.000 pesos y la otra 15.000, estamos hablando de dos oportunidades completamente distintas. El tope ordena, limita y redefine el beneficio real. En Clash, esta diferencia se vuelve explícita: la app calcula cuánto es necesario gastar para aprovechar cada reintegro al máximo, una información que suele estar oculta o dispersa en las letras chicas de los bancos.

El análisis también deja ver identidades muy claras entre categorías La femenina es la más competitiva: incorpora las promociones más altas y la mayor cantidad de medios de pago. La infantil es la más agresiva, algo esperable en uno de los rubros con mayor concentración de demanda en diciembre. La masculina mantiene una estrategia estable, con menos dispersión y mayor foco en financiación. La deportiva es la más cauta: porcentajes moderados y una apuesta fuerte por cuotas”, sintetiza el experto. El consumidor, cada vez más informado, ya no se guía por la vidriera ni por el adjetivo ‘imperdible: compara bancos, cuotas, topes y combina promociones según su perfil. Y en ese proceso, plataformas como Clash están empezando a funcionar como termómetros del mercado, centralizando información que antes estaba dispersa en múltiples canales.