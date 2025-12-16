Una exreina de la Vendimia será candidata a concejal.

Se trata de María Sol Indiveri, exreina de la Vendimia de San Rafael, quien será aspirante a concejal en segundo término por el peronismo.

De la Fiesta de la Vendimia al Concejo Deliberante. En la lista de candidatos a concejales de San Rafael que presentará el intendente Omar Félix para las elecciones del 22 de febrero próximo figura en segundo lugar, María Sol Indiveri, exreina de la Vendimia del departamento, quien quedó tercera en la elección nacional. Tiene altísimas chanches de ingresar al cuerpo deliberativo.

Seis departamentos mendocinos tienen comicios el tercer domingo de febrero porque decidieron no anticiparlos para el 26 de octubre pasado como lo hizo el resto. Los cuatro municipios del PJ que eligen la mitad del Concejo Deliberante en febrero son Maipú, administrado por Matías Stevanato; San Rafael, por Omar Félix, La Paz, por Fernando Ubieta y Santa Rosa, por Flor Destéfanis. Además, Luján de Cuyo, gobernado por Estaban Allasino, el intendente del PRO que está a punto de firmar una alianza electoral con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y Rivadavia, cuyo jefe comunal es Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar.

El Congreso que elegirá a cada concejal El peronismo tiene una instancia muy importante antes del cierre de listas dipuesto por la Justicia electoral. El sábado 20 de diciembre en Maipú, habrá un Congreso donde se convalidarán los candidatos a ediles que ya eligieron los intendentes. En el caso de San Rafael, Félix nominó como primer candidato a Francisco Perdigues, actual director de auditoría, impulsor del proceso para destrabar la obra del gasoducto e impulsor del proyecto de autonomía. Se trata de quien armó la iniciativa de carta orgánica para la cual la ciudadanía votará a 24 convencionales municipales junto con los concejales en febrero.

En segundo lugar, aparece Indiveri, quien durante este año ha trabajado en el municipio.

La exreina que será concejal María Sol Indiveri fue elegida el 12 de febrero del 2024 en San Rafael, representó a El Nihuil. Luego, en la Vendimia nacional quedó tercera. Durante su reinado en tierras sanrafaelinas, tuvo una agenda muy colmada. Visitó el secano, las áreas céntricas, siempre en actividades sociales y comunitarias.