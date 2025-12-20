Presenta:

Estilo

|

San Martín

Vendimia en San Martín: votá por tu candidata favorita para la corona departamental

San Martín celebró la Bendición de los Frutos y ya se encuentra listo para la elección departamental que se dará el domingo 21 en el Paseo de la Patria.

MDZ Estilo

Votá por tu f avorita para la corona departamental.

Votá por tu f avorita para la corona departamental.

El departamento de San Martín celebró la Bendición de los Frutos en el Club Alto Verde, ante la presencia de algo más de 300 personas que acompañaron una ceremonia atravesada por la fe y el reconocimiento al trabajo de la tierra. El encuentro reunió a las principales autoridades locales y a las protagonistas del calendario vendimial.

Estuvo presente el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, junto a la reina de la Vendimia de San Martín, Jennifer Gómez; la virreina Brenda Ávila; las 16 candidatas distritales; la reina del Bonarda, Amparo Moyano; y la reina del Turismo, Ana Paula Brandolín. El golpe de rejas y el brindis se realizaron con la presencia de José Baigorria, un viñatero del lugar, quien acompañó a las autoridades y a las reinas en ambos actos.

Te Podría Interesar

La celebración incluyó un espectáculo folklórico, el brindis y el tradicional golpe de rejas recordando que la Vendimia no es solo una fiesta, sino también un homenaje al esfuerzo cotidiano del viñatero. La presencia de la Virgen de la Carrodilla, venerada y esperada por la gente, se convirtió en uno de los momentos más emotivos del encuentro, mientras que otro instante significativo fue el homenaje a Luis Profili, creador de la “Zamba de mi Esperanza”.

La Vendimia departamental ya comenzó a tomar forma y a proyectarse hacia lo que viene. En ese contexto, el director de Cultura, Alfredo Lafferriere, destacó el recorrido previo que desembocó en esta instancia: “Estamos muy contentos después de las 16 vendimias, en los distritos, eligiendo a cada una de las candidatas, que participarán en la elección departamental, el próximo domingo 21, en el Paseo de la Patria”.

Conocé a las candidatas a la corona departamental:

El Ramblón: Luz Ailén Fernández

El Ramblón eligió anoche a su reina de la Vendimia- Luz Ailén Fernández, de 21 años, fue coronad

Chivilcoy: Elizabeth Pérez

Elizabeth Pérez, nueva Reina de la Vendimia de ChivilcoyLa celebración se realizó en la Esc

Montecaseros: Luciana Natel

Anoche, el distrito de Montecaseros coronó como su nueva Reina de la Vendimia a Luciana Natel, d

Nueva California: Oriana Vera Bueno

Anoche y en un marco de lluvia que dio una breve pausa, Nueva California coronó como reina de la

Buen Orden: Julieta Guiñazú

Buen Orden celebró anoche su fiesta vendimial y coronó a Julieta Guiñazú, como su flamante sober

Ciudad: Priscila Albornoz Cáceres

En una noche llena de emoción, la Ciudad de San Martín coronó a su nueva soberana distrital- Pri

Alto Salvador: Keila Fernández

Keila Betsabé Fernández fue coronada anoche como la nueva soberana vendimial de Alto Salvador, e

Chapanay: Milagros Ailén Jofre

Chapanay celebró su Vendimia y tiene nueva Reina DistritalLa plaza central vivió una noche car

Las Chimbas: Sofía Orellano

SOFÍA ORELLANO ES LA NUEVA REPRESENTANTE VENDIMIAL DEL DISTRITO LAS CHIMBASLa plaza del Bar

El Espino: Bianca Toledo

Bianca Milena Toledo, una joven rubia es la nueva soberana de El Espino. Tiene ojos marrones, mi

El Divisadero: Milena Lucero

Anoche se festejó la Vendimia en El Divsadero y la nueva reina es Milena Lucero, una joven de 19

El Central: Sabrina Nahir Mattuz

Sabrina Nahir Mattuz es la nueva Reina de la Vendimia de El CentralEl Central vivió su noche

Ingeniero Giagnoni: Valentina Rosales

Durante la noche de este viernes, se realizó en Ingeniero Giagnoni la elección distrital de la R

Palmira: Antonela Ridolfi

Ante miles de vecinos, Palmira vivió una noche inolvidable de vendimia, en la que Antonela Ridol

Alto Verde: Tatiana Haidinjak

Anoche, en un festejo del que participó la comunidad, Tatiana Hajdinjak fue elegida y coronada c

Tres Porteñas: Nara Flores

NARA FLORES, NUEVA REINA DE LA VENDIMIA DE TRES PORTEÑAS En una celebración marcada por la

¡Votá por tu favorita!

¿Quién te gustaría que sea la ...

Archivado en

Notas Relacionadas