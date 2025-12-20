Vendimia en San Martín: votá por tu candidata favorita para la corona departamental

San Martín celebró la Bendición de los Frutos y ya se encuentra listo para la elección departamental que se dará el domingo 21 en el Paseo de la Patria.

Votá por tu f avorita para la corona departamental.

El departamento de San Martín celebró la Bendición de los Frutos en el Club Alto Verde, ante la presencia de algo más de 300 personas que acompañaron una ceremonia atravesada por la fe y el reconocimiento al trabajo de la tierra. El encuentro reunió a las principales autoridades locales y a las protagonistas del calendario vendimial.

Estuvo presente el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, junto a la reina de la Vendimia de San Martín, Jennifer Gómez; la virreina Brenda Ávila; las 16 candidatas distritales; la reina del Bonarda, Amparo Moyano; y la reina del Turismo, Ana Paula Brandolín. El golpe de rejas y el brindis se realizaron con la presencia de José Baigorria, un viñatero del lugar, quien acompañó a las autoridades y a las reinas en ambos actos.

La celebración incluyó un espectáculo folklórico, el brindis y el tradicional golpe de rejas recordando que la Vendimia no es solo una fiesta, sino también un homenaje al esfuerzo cotidiano del viñatero. La presencia de la Virgen de la Carrodilla, venerada y esperada por la gente, se convirtió en uno de los momentos más emotivos del encuentro, mientras que otro instante significativo fue el homenaje a Luis Profili, creador de la “Zamba de mi Esperanza”.

La Vendimia departamental ya comenzó a tomar forma y a proyectarse hacia lo que viene. En ese contexto, el director de Cultura, Alfredo Lafferriere, destacó el recorrido previo que desembocó en esta instancia: “Estamos muy contentos después de las 16 vendimias, en los distritos, eligiendo a cada una de las candidatas, que participarán en la elección departamental, el próximo domingo 21, en el Paseo de la Patria”.